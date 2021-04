Possible formations – Serie A, last live broadcast in Round 33: Cornelius in the center of the Trident

Possible formations

Within two days, the project of the Europa League was sold to the Italian teams, whether big or not. It is time to think about the tournament, especially the battle over the European regions that raged dramatically after the mid-week results. Speech that also applies to the landing lot after a Cagliari recovery. Here are the latest developments from the 33rd Serie A match, gathered by our correspondents:

Genoa – Spezia 2-0 – match report

(62, Skamaka, 86, Shomorodov)

Genoa (3-5-2): pyrene; Pirachi, Maceiello, Crichito; Goldaniga, Strootman (90 ‘+ 1’ Cassata), Badelj, Pjaca (63 ‘Behrami), Zappacosta; Pandev (56 Skamka), Distro (63 Shomorodov). Coach: David Balardini. Read the TMW report cards in Genoa here!

Spices (4-3-3): Provedel; Vignali (85 ‘Agudelo), Erlic, Terzi (64’ Chabot), Bastoni; Major (59 Estevez), Liu Sina, Bobega; Farias (64 ‘Verdi), down, Gacy (85’ Jalapinov). Coach: Vincenzo Italiano. Read La Spezia’s TMW report cards here!

Parma Croton – official formations

Parma (4-3-3): Colombian, Bossi, Dirks, Bunny, Pisela; Hernani, Bruegmann, Cortec; Man, Cornelius, Mihila. Coach: D’Aversa.

Croton (3-5-2): kordase; Djedji, Gulmich, Magellan; Molina, Messias, Cigarini, Zanelato, Rica; Hi Simi. Coach: Cosmi.

Sassuolo Sampdoria – Saturday April 24, 8.45 pm, Mapei Stadium

Sassuolo (4-2-3-1): advice; Tolgan, Cheriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Lopez, Traore; Devril.

Coach: De Zerbi

Sampdoria (4-4-2): Odero; Berezinski, Tonelli (Yoshida), Kolly, Ogilo; Candriva, Adrian Silva, Thorsby, Damsgaard (Yankto); Gabiadini, Keita Baldi.

Coach: Ranieri.

Benevento-Odense – Sunday 25 April, 12.30 pm, Cerro Vigoretto Stadium

Benevento (3-5-2): Montebo; Gleick, Calderola, Barba; Empota, Heatimage, Viola, Ionita, Letizia; Gayish, Labadola.

Coach: Filippo Inzaghi.

Udinese (3-5-2): Moso; Picao, Bonifazzi, Newtink; Larsen, DePaul, Wallace, Arslan, Ziglar; Pereira, Llorente.

Coach: Gotti.

Fiorentina – Juventus – Sunday 25 April, 3:00 pm, Artemio Franchi Stadium

Fiorentina (3-5-2): Dragovsky; Milinkovic, Pisela, Caceres; Come, Amrabat, Bulgar, Castroveli, Peraghi; Vlahovich, Ribery.

Coach: Iacini

Juventus (4-4-2): Cheschisney; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Quadrado, Bentancur, Rapiot, McKinney; Morata, Ronaldo.

Coach: Pirlo.

Inter-Hellas Verona – Sunday 25 April, 3:00 pm, Giuseppe Meazza Stadium

Inside (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Frij, Bastogne; Hakimi, Barilla, Brozovic, Sensi, Perisic; Lotaro Martinez, Lukaku.

Coach: Conte.

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidovic, Magnani, Dimarco; Varuni, Tamizi, Barak, Lazovic; Salcedo, Zakani; Lasagna.

Coach: Yurek.

CAGLIARI-ROME – Sunday April 25, 6.00 pm, Sardinia Arena

Cagliari (3-5-2): Vice; Rujani, godin, carbonate; Zappa, Nandez, Duncan, Marin, Likogiannis; Joao Pedro, Pavoletti.

Coach: Simple.

Rome (3-4-2-1): On Lookout; Mancini, Cristante, Fazio; Reynolds, Diawara, Villar, Bruno Pires; Perez, Pellegrini; Mayoral.

Coach: Fonseca.

Atalanta, Bologna – Sunday 25 April, 8.45 pm, Joyce Stadium

Atalanta (4-2-3-1): Golini; Toloy, Romero, Palomino, Djamcity; Pesena, Fruiler Malinowski, Pasalic, Morel; Zapata.

Coach: Gasperini.

Bologna (4-2-3-1): Skurupsky; De Silvestri, Danilo, Somoru, Mapai; Skotten, Svänberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; palace.

Coach: Mihajlovic.

Turin – Naples – Monday 26 April, 6.30 pm, Stade de Grande Torino

Turin (3-5-2): Serego; Attribution, ncolo, bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti.

Coach: Nicolas.

Naples (4-2-3-1): Meret, De Lorenzo, Rahmani, Coulibaly, Mario Roy; Diem, Fabian Politano, Zelensky, Insigne; Mertens.

Coach: Gattuso.

LAZIO-MILAN – Monday, April 26, 8.45 pm, Olympic Stadium

Lazio (3-5-2): Rina; Marousic, Akribi, Rado; Lazare, Milinkovic, Leva (Cataldi), Luis Alberto (Pereira), Persia; Korea, building.

Coach: Simone Inzaghi.

Milan (4-2-3-1): Donnaruma; Calabria, Romanioli, Tomori, Dalot; Casey, Bin Nasser; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Liao.

Coach: Stefano Pioli.