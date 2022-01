Alfa Romeo Tonale, un nuovo teaser mostra l’interno e il frontale del SUV

Alla presentazione della nuova Alfa Romeo Tonale manca davvero molto poco. Come annunciato di recente dal costruttore, l’8 febbraio si terrà l’evento di lancio di questo atteso nuovo modello. Per tenere alta la curiosità sul nuovo SUV, il marchio italiano ha condiviso un nuovo teaser della vettura attraverso i suoi canali social. Si tratta di un breve filmato che permette di dare un primissimo veloce sguardo agli interni. In particolare, la protagonista del video è la strumentazione digitale nella quale compare anche il frontale dell’auto, sotto forma di animazione al momento dell’accensione del veicolo.

Da quello che si può notare, i gruppi ottici si caratterizzeranno per la presenza di tre differenti archi a LED. Si tratta di una scelta già vista anche all’interno della concept car annunciata al Salone di Ginevra 2019. Tuttavia, dal nuovo teaser si può osservare che i fari sembrano essere più grandi rispetto a quelli del concept. Centralmente, spicca l’immancabile trilobo cromato con dimensioni che sembrano essere leggermente superiori a quelle del trilobo presente oggi sulla Giulia e sulla Stelvio.

Per quanto riguarda la strumentazione digitale, difficile capire le dimensioni del pannello. Al momento della presentazione sarà interessante scoprire se sarà offerta su tutta la gamma della Tonale o solo su alcuni allestimenti. Non si vede, invece, il sistema infotainment.

Si tratta di piccoli nuovi dettagli in attesa di scoprire tutti i segreti di questa vettura. Per Alfa Romeo, la Tonale è molto importante. Come sappiamo, è il primo modello della strategia di rilancio del marchio italiano del Gruppo Stellantis. Gli occhi sono puntati, soprattutto, sul modello Plug-in che rappresenterà la variante top di gamma di questo SUV. Per affinarlo, il nuovo CEO ha posticipato il debutto della vettura che doveva avvenire prima della fine del 2021. Sarà dunque molto interessante scoprire i frutti di questo lavoro.

La produzione della Tonale avverrà all’interno dello stabilimento di Pomigliano d’Arco. Ricordiamo, infine, che la presentazione si svolgerà in streaming e si potrà seguire dalle ore 15 del giorno 8 febbraio all’interno di una pagina appositamente predisposta del sito Alfa Romeo.