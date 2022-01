Una delle preoccupazioni più grandi della maggior parte delle persone è perdere lucidità con l’avanzare degli anni. Il tempo che passa, purtroppo, ci mette di fronte a situazioni che, ormai, sembrano diventare sempre più diffuse.

Stiamo parlando, ad esempio, dei casi di demenza e Alzheimer’s, ormai in aumento esponenziale soprattutto negli ultimi anni.

Per questo motivo, è importante iniziare a controllare e curare il proprio organismo sin dalla giovane età. Uno dei modi migliori per fare ciò è, senza dubbio, avere cura della propria alimentazione.

Le nuove scoperte scientifiche, infatti, mettono in luce diversi vantaggi degli alimenti e bisogna solo scegliere i migliori. Un esempio è questo alimento che farebbe molto bene al cervello, perché proteggerebbe il cervello dalla demenza.

Per avere un cervello lucido e schivare la demenza dovremmo provare questa bevanda che potrebbe proteggere dall’invecchiamento

Le bevande naturali possono essere davvero benefiche per il nostro organismo. É il caso, ad esempio, di questo particolare tè che, secondo la scienza, ridurrebbe il rischio di diabete e migliorerebbe la digestione.

Oltre a questo, inoltre, esiste un’altra bevanda che farebbe bene al cervello, al sistema cardiovascolare, alle ossa, e non solo. Si tratta del tè bianco.

Il più pregiato tra i tè

Questo tè è considerato molto pregiato, perché, grazie alle sue caratteristiche, farebbe particolarmente bene al nostro organismo. Sarebbe ricco soprattutto di antiossidanti, i quali proteggerebbero le cellule dai danni del tempo.

Inoltre, il tè bianco contiene polifenoli, che difenderebbero il cervello dall’invecchiamento, ma anche dalla demenza. Ecco perché per avere un cervello lucido e schivare la demenza dovremmo provare questa bevanda che potrebbe proteggere dall’invecchiamento.

In più, questi componenti avrebbero effetti positivi anche sui denti, sulle ossa e sulla pelle. Come se non bastasse, poi, le sostanze antiossidanti presenti in questa bevanda farebbero bene anche al sistema cardiovascolare. Questo perché, come reportato da Humanitas Research Hospital, sarebbero in grado di prevenire malattie come aterosclerosi e ipertensione.

Una curiosità davvero sorprendente sul tè bianco

Molte persone si chiedono da dove derivi il nome di questo tè. È molto semplice: questo nome deriva dal fatto che il tè bianco, appunto, sia prodotto a parte da foglie ricoperte da una leggera peluria bianca. Queste foglie, durante la lavorazione del tè, saranno maneggiate con estrema cura.

Una particolarità sul tè bianco che solo pochi conoscono

Esiste un particolare tipo di tè bianco, chiamato “Pai Mu Than”. La leggenda racconta che questo fosse il nome di una bellissima cortigiana, seduce e ammaliante, proprio come questo tè. Ancora oggi, infatti, il tè bianco è considerato un tè per aristocratici e intenditori.