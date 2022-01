Whatsapp, in arrivo la terza spunta blu: a cosa servirà

Whatsapp, in arrivo per gli utenti anche la terza spunta blu sulla nota app di messaggistica: scopriamo insieme di cosa si tratta ea cosa servirà.

È in arrivo una grande novita per gli utenti dell’applicazione di messaggistica istantanea. In queste ore si stanno diffondendo voci sempre più insistenti sul web, soprattutto da parte di presunti addetti ai lavori, secondo cui sull’app arriverà un’ennesima spunta blu accanto alle già 2 presenti da diverso tempo.

Sta per arrivare una terza spunta blu su WhatsApp. In rete e sui vari siti pare che questa idea degli sviluppatori Meta sia legata a una volontà precisa. Attraverso questa nuova spunta che si aggiunge alle altre due, l’utente potrà sapere, attraverso la propria chat con uno dei suoi contatti, se sia stato effettuato uno screenshot della conversazione in corso. Scopriamo tutti i dettagli in merito a questa grande novità in arrivo sull’app.

Whatsapp, in arrivo la terza spunta blu

Chi di noi non si è mai ritrovare a fare lo screenshot di una conversazione avuta su WhatsApp. Pare che l’abitudine stia semper più piede e proprio per questo motivo gli sviluppatori stanno valutando di implementare strumenti per dare all’utente interessato nelle conversazioni un feedback nel caso in cui una conversazione sia stata salvata con uno screenshot da parte dell’interlocutore. Il tutto attraverso l’aggiunta della terza spunta.

Se la notizia dovesse risultare fondata, questa novità potrebbe non piacere proprio a tutti. Da quanto si legge su WABetaInfo, le voci pare siano destinate a rimanere tali, considerate completamente insensate. Questa possibilità era stata valutata in passato anche per un altro social del gruppo Meta. Si pensò infatti di aggiungere la funzione Instagram ma l’idea tramontò quasi subito e non vide mai la realizzazione.

Al momento non sono arrivate né smentite e nemmeno conferme da parte del team di comunicazione coi media di Whatsapp. Bisognerà quindi attendere i prossimi aggiornamenti anche per il test-guida. Il test effettuato su un piccolo campione chiuso di persone che potranno testare la nuova funzionalità dell’app e valutarne l’utilità. Solo dopo un riscontro positivo da parte degli sviluppatori potrebbe esserci poi la possibilità di vedere la distribuzione su larga scala mediante gli aggiornamenti ufficiali di una determinata funzionalità.