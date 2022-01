Ue, ‘1000 prigionieri politici in Bielorussia, una vergogna’ – Ultima Ora

(ANSA) – BRUXELLES, 27 GEN – “Il numero dei prigionieri politici in Bielorussia ha ormai raggiunto quota 1000 e continua a crescere. Questo vergognoso traguardotte rifle la continua repressione del regime di Lukashenko contro la sua di azione sua. sono fuggiti dal paese per evitare le persecuzioni”. Lo sottolinea la Commissione europea in una nota.



“Nella Bielorussia di oggi lo spazio per l’opposizione politica democratica e le attività dei media liberi e indipendenti è stato drasticamente chiuso. pene detentive in processi politici condotti a porte chiuse. dell’Osce. (ANSA).