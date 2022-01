trova le libellule tra le farfalle, ci riescono in pochissimi

Trova le libellule tra le farfalle. Un test visivo complesso. Sfida te stesso, con la giusta concentrazione potresti riuscire a risolverlo!

Vi proponiamo un nuovissimo test visivo che ha conquistato già molti utenti sul web. Quando si ha a che fare con questo tipo di prove la concentrazione non deve mancare mai! Si tratta semper di foto, immagini o illustrazioni fuorvianti. Ideate apposta per confondervi e metere a dura prova le vostre abilità, vi daranno un gran filo da torcere, quindi, fate attenzione ai deettagli!

In cosa consiste la sfida? Vi verrà mostrata un’immagine che raffigura molte farfalle. Voi dovrete trovare alcune libellule mimetizzate benissimo al suo interno. Non sottovalutatela e impegnatevi a fondo. Certamente, si tratta di un semplice passatempo, quindi, non dovrete prendere troppo sul serio il gioco, ma sappiate che oltre a farvi divertire vi sarà utile per allenare la mente, le vostre capacità visive e l’inuito.

Test torva le libellule in mezzo alle tante farfalle

Osservate attentamente l’immagine, sullo sfondo blu spiccano tante farfalle colorate sui toni dell’arancio. Voi dovrete individuare alcune libellule che si nascondono tra loro. Riuscite a vederle? Non è affatto semplice. Avrete solo 10 secondi, un tempo veramente irrisorio. Appena avrete sgomberato la mente da tutte le ansie ed i pensieri che vi attanagliano testate le vostre abilità.

Vincere non è una questione di vita o di morte. Sicuramente una bella vittoria fa la differenza, ma questi test sono pensati principalmente per far rilassare e riacquistare le energie. Giocare vi darà una nuova carica, quindi, prendetevi un momento per voi. Potreste anche coinvolgere alcuni amici cari oi vostri familiari, il divertimento e le risate saranno assicurate! Cronometro alla mano e via al tempo.

Avete trovato le libellule? Se non ci siete riusciti, vi chiediamo di riprovare scorrendo nuovamente sopra per osservare l’immagine. Questa volta vi diamo un indizio: le libellule sono 2. Non fate caso al tempo, vogliamo che troviate la soluzione da soli. Se non sarete in grado nemmeno in questo modo, continuate ad allenarvi con altri test.

Di seguito è riportata la soluzione: