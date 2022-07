This Dutch farmer is expected to kill 95% of his livestock. Government says ‘No future for Dutch farmers’

In Holland, the breeder Martin Nebelnbrook It is near the end of its business. After all, he says the same Minister of Agriculture Dutch: “With this approach, there is no future for Dutch farmers.” So any legitimate 3,000-year-old activity, breeding, is prohibited by the government.

New environmental regulations will require him to reduce the number of livestock by 95%. He thinks he should sell the family farm, which he’s owned for generations. “I can’t run a farm with 5% of my cattle. It’s over for me,” he told The Epoch Times in an interview on July 7. Given the regulations, I can’t sell it to anyone. Nobody wants to buy it. [Ma il governo vuole comprarlo. Ed è per questo che ci sono questi regolamenti, credo”.

Neppelenbroek ha fatto queste osservazioni parlando con Roman Balmakov, conduttore di “Facts Matter” su EpochTV, durante il suo recente viaggio nei Paesi Bassi. Neppelenbroek ha sottolineato che non tutti gli allevatori sono tenuti a sbarazzarsi di un numero così elevato di capi di bestiame.

Chi vive lontano dalle aree protette da Natura 2000, un accordo dell’Unione Europea (UE) per la conservazione delle specie e degli habitat, può possedere più bestiame. Questo perché le norme del governo olandese sulle emissioni di ossidi di azoto e ammoniaca sono legate alla vicinanza dei siti alle aree protette che sono distribuite su tutto il territorio dei Paesi Bassi. Chi non si attiene alle norme imposte dal governo viene a rischiare il sequestro della proprietà da parte della pubblica autorità.

Per ora, la proprietà di Neppelenbroek, che si estende per oltre 30 ettari, ospita circa 130 mucche da latte. La proprietà appartiene alla sua famiglia da mezzo secolo.

“Sono la seconda generazione”, ha detto, aggiungendo che molte aziende agricole nei Paesi Bassi sono di proprietà delle famiglie da molto più tempo. I Paesi Bassi hanno un peso molto superiore alle loro possibilità nel campo dell’agricoltura. Il piccolo Paese costiero è uno dei primi 10 esportatori di prodotti alimentari al mondo. “Quando non si ha molto spazio a disposizione, bisogna usarlo nel modo più efficace possibile”, ha detto Neppelenbroek. Però il governo Rutte se ne infischia degli agricoltori e vuole farli chiudere. Però gli agricoltori sono scesi in strada, aiutati dai camionisti e dai colleghi tedeschi, per cui la lotta si preannuncia durissima.



