Test delle Farfalle | Di cosa non puoi fare a meno per essere felice?

Con il test delle farfalle ti sveleremo quello che non dovrebbe mai mancare nella tua vita per renderti soddisfatta e serena. Credi di saperlo? Forse avrai una sorpresa!

Tutti noi abbiamo bisogno di soddisfare determinati bisogni emotivi e pratici per vivere una vita appagata e piena. Uno degli errori che commettiamo più spesso è credere di conoscere questi bisogni. La verità però spesso è diversa da come la immaginiamo.

Uno dei principali motivi per cui ci è difficile conoscere profondamente noi stessi è che per conoscere qualcosa con esattezza c’è bisogno di mantenere un certo distacco.

Solo la distanza (fisica nel caso dell’osservazione degli oggetti, emotiva nel caso dei sentimenti) ci permette di essere davvero lucidi e imparziali.

Va da sé che non è semper possibile mantenere questa distanza nei confronti di noi stessi e dei nostri sentimenti. Per questo motivo è semper bene affidarsi a un “approccio indiretto” per arrivare più in profondità quando si parla della nostra coscienza.

Test delle Farfalle

Per eseguire questo test dovrai farti guidare semplicemente dall’istinto. Ti chiediamo semplicemente di scegliere una delle farfalle che abbiamo inserito nell’immagine senza riflettere troppo. Non farti domande e leggi il profilo corrispondente alla farfalla che ti ha conquistato.

1 – La farfalla in volo

La farfalla in volo ha colori intensi e form ben definite. Delle quattro, è sicuramente la più dinamica e appariscente.

Se hai scelto proprio questa farfalla significa che per essere felice hai bisogno di continuo movimento nella tua vita. Con questo non si intende naturalmente solo movimento di tipo fisico.

Il dinamismo mentale è parte integrante del tuo benessere: per essere felice hai semper bisogno di impegnare le tue energie fisiche e mentali in qualcosa che ti appassiona. Il tuo nemico peggiore è la noia, ma di sicuro anche l’abitudine e la sedentarietà non ti fanno bene!

2 – La farfalla azzurra

L’azzurro rappresenta da semper il colore dell’intelligenza, della riflessività, della spiritualità e di tutto ciò che è trascendente la vita materiale.

Se hai scelto questa farfalla significa che la tua intelligenza e la tua spiritualità sono le facoltà intellettive a cui tieni di più. Ti senti pienamente realizzata solo e soltanto quando puoi metterti in gioco completamente e quando puoi elevarti al di sopra della media.

Non perdere mai l’entusiasmo ma, soprattutto, circondati di persone positive e propositive ma soprattutto stimolanti. Le persone che meriti di avere intorno devono essere in grado di affiancarti e sostenerti nel corso dei tuoi “voli intellettuali”.

C’è la remota possibilità che tu possa cominciare, da un certo punto in poi, a diventare un po’ arrogante. Cerca semper di evitarlo, perché la linea tra ciò l’intelligenza e l’arroganza è un confine che non andrebbe superato mai.

3 – La farfalla multicolore

La farfalla multicolore attira l’attenzione per i forti contrasti cromatici che caratterizzano le sue ali. Se ad averti attirato è proprio questa farfalla significa che sei una persona dalle mille sfaccettature.

Hai tantissimi interessi differenti e, allo stesso tempo, tutte le risorse mentali necessarie a seguirli. Chi prova a imitarti si ritrova assolutamente esausto a fine giornata, ma non tu! Impegnarti in tante cose moltiplica la tua voglia di fare e il tuo entusiasmo!

Non perdere mai questa spinta: la curiosità e la versatilità della tua intelligenza sono ciò che dovresti impiegare sempre, in ogni momento della tua vita, perché ti permettono di sentirti realizzata. Fuggi semper da coloro che cercano di convincerti che “si è sempre fatto così” è l’unica risposta possibile a qualsiasi innovazione.

4 – La farfalla color pesca

La farfalla color pesca è la più eterea e delicata di tutte. Da semper il rosa è associato ai sentimenti, quindi alla sensibilità e all’emotività.

Se hai scelto la farfalla color pesca significa che sei una persona estremamente sensibile dalla grande empatia.

C’è la possibilità che tu ti senta spesso in pericolo, proprio a causa della grande facilità con cui “assorbi” le emozioni altrui.

LEGGI ANCHE -> Hai tanta empatia? Non trasformarla in contagio emotivo!

Per questo motivo ti consigliamo di esprimere e coltivare semper la tua sensibilità, prestando però particolare attenzione a non farti consumare dai tuoi sentimenti e da quelli altrui.

Cerca semper di compensare la tua istintività e la tua bellissima emotività attraverso l’uso della razionalità. A volte i problemi sono tragici come sembrano a prima vista, così come le cose che ti procurano uno sfrenato entusiasmo non sono positive a lungo termine.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.