Simona Izzo, il grave problema di salute: "Mi sembrava..."

Simona Izzo, attrice, doppiatrice, dagli amori passionali e dal carattere “fumantino”. La sua vita però ha attraversato momenti difficili, alle prese con una malattia che l’ha tormentata.

Simonetta Izzo, detta Simona è un’attrice, doppiatrice, direttrice del doppiaggio, dialoghista, regista, sceneggiatrice, personaggio televisivo, scrittrice ed ex annunciatrice italiana. Dalla personalità vulcanica, Simonetta ha fatto tanta tv e anche molti reality: Da Pechino Express al Grande Frateello Vip.

Per quanto riguarda la sua vita privata Simona Izzo ha sposato Ricky Tognazzi nel 1995 dopo una lunga relazione con Maurizio Costanzo. Dal 1975 al 1978 è stata in coppia con Antonello Venditti, dal quale ha avuto il figlio Francesco, attore e doppiatore.

Simona Izzo e Maurizio Costanzo hanno convissuto per tre anni, tanto che l’opinione pubblica del tempo dava le nozze quasi già per scontate. Invece, i due si sono lasciati nel 1986, lasciando posto alla quarta moglie, Marta Flavi. Non si sono mai conosciute le reali motivazioni sulla fine della storia, ma alcuni ipotizzano per un brutto litigio.

Simona Izzo e il problema di salute cronico

Simona Izzo fin da quando era giovane è stata attanagliata da un problema di salute importante che le ha creato non poche conseguenze. Lo ha raccontato in un’intervista al settimanale Ok Salute e Benessere.

Il problema è iniziato quando aveva 23 anni. 30 anni di pura sofferenza, instabilità, malumore, fatica a concentrarsi e insofferenza. La Izzo ha sofferto di emicrania cronica. Una malattia, da come si può chiaramente capire, davvero tremenda che le ha provato anche dei problemi ai capelli e al cuoio capelloto.

È proprio in quest’occasione, infatti, che l’ex concorrente del Grande Frateello Vip ha rivelato di aver avuto problemi addirittura a toccarsi i capelli, dal momento che provava un dolore davvero fortissimo soltanto se li sfiorava. ‘Mi sembrava di vivere con un invisibile casco che mi tirava i capelli’, ha rivelato ad ‘Ok Salute e Benessere’.

Questi problemi inoltre, le hanno provocato anche dei veri e proprio sbalzi d’umore. Tanto da accreditarle la diagnosi di ‘sindrome bipolare subclinica.

Paroloni. What come non scivolare nella depressione quando non riesci nemmeno a passare le dita tra i capelli e il dolore non ti dà tregua? Allora, per sfuggire alla sofferenza, mi rifugiavo nel sonno” ha continuato a raccontare la Izzo.

L’attrice doppiatrice ora appare guarita dalla terribile emicrania, grazie alle parole di conforto del marito Ricky Tognazzi e delle sedute di shiatsu. Non ha fatto usato nè di farmaci, nè di antidepressivi.