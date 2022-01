Sanremo 2022, Antonella Clerici al posto di Amadeus: le sue parole

Manca ormai pochissimo all’inizio della 72esima edizione del Festival di Sanremo: l’attenzione sulla kermesse musicale è ormai alle stelle, e c’è molta curiosità sulle sorprese previste durante le cinque serate della manifestazione più attesa dell’anno.

A destare particolare interesse il presunto arrivo di Antonella Clerici a Sanremo, che ha fatto fioccare le ipotesi di una probabile presenza sul palco del Teatro Ariston al posto di Amadeus in caso di positività al Covid.

Sanremo, Antonella Clerici al posto di Amadeus?

Anche questa edizione del Festival di Sanremo è già stata segnata, ancor prima del suo inizio, dalla pandemia: basti pensare alla positività di Beppe Vessicchio, Roberta Capua o Aka7even, che hanno portato a redigere un regolamento nel caso in cui lo staff ei cantanti risultino contagiati.

Qualche giorno fa il giornale La Stampa ha rivelato di essere venuto a conoscenza che la Rai avrebbe in serbo un piano B qualora Amadeus risultasse positivo al Covid.

Se fosse impossibilitato a condurre il Festival di Sanremo 2022, secondo le indiscrezioni raccolte dal quotidiano, Amadeus potrebbe essere sostituito da Antonella Clerici: la conduttrice sarebbe stata segnalata dalla Rai per la sua esperienza, dato che è già stata al timone della kermesse musicale per due volte.

Anche il portale TvBlog aveva confermato l’indiscrezione, aggiungendo che Antonella Clerici sarebbe già arrivata a Sanremo per farsi trovare pronta, qualora dovesse davvero sostituire Amadeus.

Sanremo, Antonella Clerici smentisce le ipotesi sulla sua conduzione

“Il piano B è pronto. Secondo TvBlog, sono arrivati ​​a Sanremo Antonella Clerici e il regista Fabrizio Guttuso Alaimo per sostituire Amadeus e Stefano Vicario in caso di positività al covid19. Questa settimana E Semper Mezzogiorno andrà in onda registrato”, si legge su Twitter, dove si dà ormai per scontata la registrazione del programma di Clerici.

La presentatrice di Rai 1 però ha ben presto smentito le voci sulla sua conduzione del Festival, rispondendo proprio al tweet “incriminato”. “Ma no tesoro! Solo Guttuso. Io semper in diretta a E Semper Mezzogiorno“, ha replicato.

La confusione è stata probabilmente generata nei giorni scorsi, quando il programma di cucina della Clerici non è andato in onda per lasciare spazio all’elezione del Presidente della Repubblica.

Sanremo, Amadeus pronto per la 72esima edizione

Amadeus non potrebbe essere più entusiasta per la sua terza conduzione – consecutiva tra l’altro – del Festival di Sanremo. Durante la conferenza stampa di presentazione della manifestazione il direttore artistico ha voluto mettere a tacere ogni voce e indiscrezione diffusa in questi ultimi giorni.

“Se mi contagio? Non c’è piano B se mi prendo il covid state qua con me 10 giorni!”, ha detto scherzando.

Il presentatore ha anche voluto sottolineare che fino all’ultimo momento la presenza di Fiorello è stata in dubbio fino all’ultimo momento: “Ci spiravo ma non ero sicuro – ha confessato -. Avevo fatto preparare una sua sagoma con la quale saree andato in giro. Lo conosco da 35 anni, ho fatto il martello pneumatico, però capisco le sue difficoltà perché quello che ha fatto l’anno scorso è stato qualcosa di eroico, perché per un comico esibirsi senza pubblico è terribile. Poi quando finalmente all’ennesima bussata alla porta mi ha aperto è stata una bellissima sorpresa. Non sapevo nulla. Lui mi ha detto: “Cornutazzo ma come potevo lasciare il mio amico da solo?”. Per ora ci sarà nella prima serata poi chissà. Può darsi che se ne vada presto”.