Le previsioni meteo per il medio periodo non vedrebbero grossi sussulti nella circolazione atmosferica. Come già anticipato in precedenti aggiornamenti, l’alta pressione, dapprima atlantica poi afro-mediterranea, saliribbe progressivamente in cattedra su gran parte dell’Europa, soprattutto centro-occidentale e meridionale, benché alco per/6 qualrache, melancholy 5/6 , si mostrerebbe non troppo strutturata, al punto da permettere infiltrazioni un po’ più umide nord-atlantiche. Tuttavia, essa sarebbe certamente prevalente anche sull’Italia, magari concedendo qualche fastidio verso il fine settimana, ma poi rafforzandosi decisamente proprio sul Mediterraneo centrale nella prima parte della prossima settimana.

E, volgendo lo sguardo ancora oltre, l’egemonia antiiciclonica potrebbe protrarsi fino a metà mese circa, non ravvisandosi grosse offensive da parte del flusso sub-polare o artico, men che meno da parte delle correntiiche. Intorno a metà mese, invece, e con buona probabilità nei giorni successivi, qualche movimento inizia a scrutarsi nella coda dei modelliministici. Intanto, in precedenti previsioni meteo, avevamo ipotizzato un primo step di possibile sblocco dell’egemonia antiiciconica proprio verso metà mese, in virtù di alcune considerazioni stratosferiche e delle loro influenze anche sulla bre bre bassa inmos ferient simulazioni di modelli matematici. Ancora niente di nitido e, anche se indicazioni nitide vi fossero, non sarebbero credibili a quella distanza temporale, tuttavia accenni verso un’azione più spiccatamente meridiana dell’alta pressione e, di converso de conti rane che posil centrale, di converso de continente che posil a spuntare. Rileviamo questa ipotesi proposta dai modelli serali considerando, al tempo steso, che non sarebbe da escludere un’azione fredda importante nella seconda parte di febbraio, rientrante certamente nei canoni stagionali. La redazione di MeteoWeb continuerà a monitorare l’evoluzione del tempo nel corso di febbraio, apportando quotidiani aggiornamenti.