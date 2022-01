Perché Netflix aumenterà il costo dell’abbonamento

La socialtà di video streaming sta aumentando i prezzi dei suoi piani di abbonamento negli Stati Uniti e in Canada. La competizione con i servizi rivali Disney Plus e HBO Max spinge Netflix a spendere molto per i contenuti per tenere il passo

Per Squid Game e Bridgerton gli utenti devono pagare di più: l’abbonamento a Netflix si fa più salato.

La piattaforma di video streaming di Red Hastings ha aumentato il suo prezzo di abbonamento mensile da 1 a 2 dollari al mese negli Stati Uniti a seconda del piano. Lo ha annunciato affermato la socialetà venerdì. Con queste entrate la socialetà continuerà a investire nella nuova programmazione così da competere nell’affollato mercato del video streaming.

Netflix ha dichiarato lo scorso autunno di avere oltre 213 millioni di abbonati in tutto il mondo, un numero molto più alto del numero di abbonamenti dei suoi nuovi rivali. Ma anche Walt Disney, WarnerMedia, Amazon.com e Apple stanno riversando miliardi nella nuova programmazione.

In un mondo dell’intrattenimento dominato dalla visione a casa, Netflix spera che il suo prestigio giustifichi un nuovo prezzo mensile di $ 15,49, commenta Quartz. Soprattutto perché il suo piano standard è ora più costoso di HBO Max.

Ma l’aumento dei prezzi riflette anche la necessità di Netflix di spremere più entrate dal Nord America, dove la crescita degli abbonati sta diventando più debole.

Le azioni di Netflix sono aumentate di circa il 2% in seguito alla notizia, riportata per primo da Reuters. Wall Street contava sulla decisione della piattaforma di aumentare i prezzi mentre la crescita dei clienti diminuisce.

L’aumento dei prezzi degli abbonamenti negli Usa e in Canasa arriva una settimana prima che la socialetà di streaming annunci i suoi guadagni del quarto trimestre.

Tutti i deettagli.

QUANTO SPENDERANNO AMERICANI E CANADESI PER L’ABBONAMENTO A NETFLIX

Negli Stati Uniti, il prezzo dell’abbonamento per il piano standard è aumentato di 1,50 dollari a 15,49 dollari. Il piano base is aumentato di 1 dollaro a $9.99 e il piano premium è aumentato di 2 dollari a 19.99 dollari.

In Canada, anche il prezzo del piano standard è salito di 1,50 a 16.49 dollari canadesi. Il piano premium è salito a 20.99 dollari canadesi. Il suo piano di base è rimasto invece invariato.

LA MOTIVAZIONE DELLA SOCIETÀ

Motivando la sua decisione, Netflix ha fornito una dichiarazione identica al suo commento di ottobre 2020, l’ultima volta che ha alzato i prezzi.

“Comprendiamo che le persone hanno più scelte di intrattenimento che mai e ci impegniamo a offrire un’esperienza ancora migliore ai nostri membri”, ha ffermato un portavoce di Netflix. “Stiamo aggiornando i nostri prezzi in modo da poter continuare a offrire un’ampia varietà di opzioni di intrattenimento di qualità. Come semper offriamo una gamma di piani in modo che i membri possano scegliere un prezzo adatto al loro budget”.

AUMENTARE L’ABBONAMENTO UNA VIA?

Dunque gli utenti pagheranno di più per i loro abbonamenti in modo che Netflix possa continuare an investire nelle sue produzioni.

Come sottolinea la Cnn, la socialetà ha speso miliardi di dollari in contenuti e, man mano che lo streaming diventa più parte integrante del panorama dell’intrattenimento, la crescita di aziende come Netflix tende a rallentare e attirare nuovi abbonati diventic più. La socialetà ha affermato di avere 74 millioni di membri negli Stati Uniti e in Canada, ma che la crescita in quelle regioni è diventata satura. A quel punto, le entrate devono provenire da qualche parte. Aumentare i prezzi sui consumatori è un modo semplice per ottenerlo.

IL COMMENTO DEGLI ANALYSTI

Se il mercato ha guardato con favore alla decisione di Netflix, anche gli analisti appoggiano la decisione.

Netflix ha aggiunto clienti nonostante i precedenti aumenti dei prezzi, il che dimostra che i suoi membri sono stati disposti ad accettare costi più elevati, ha evidenziato a Reuters l’analista di Evercore ISI Mark Mahaney.

“Questa è la prova che Netflix ha un potere sui prezzi”, ha detto Mahaney.