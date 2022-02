non serve il Green Pass per l’ingresso dei pazienti negli ospedali, la Regione chiarisce sul diritto alla salute senza discriminazioni poiché sancito dalla Costituzione e dai Diritti universali dell’uomo

Dopo il”caso Barletta” – riguardante un episodio che avrebbe interessato un uomo affetto da partologia tumorale, ora oggetto di indagine interna da parte della Asl – la Regione Puglia ha ulteriormente chiarito la sua posizione riguardo l’uso del Green Pass:

Attraverso una nuova circolare, infatti, la Regione Puglia ribadisce che”non è mai stato precluso l’accesso ai pazienti per l’erogazione della prestazioni di specialistica ambulatoriale, anche se privi di green pass o tampone” e pertanto invita i direttori delle Asl “a vericare tempestivamente le procedure messe in atto, in modo tale da garantire l’erogazione delle prestazioni senza alcuna limitazione all’accesso in tutte le strutture ospedalieri e territoriali” – sottolineano dalla Regione. Il tutto appare conforme al concetto del trattamento sanitario visto come un diritto universale alla salute sancito dalla Costituzione italiana nonché dai Diritti fondamentali dell’uomo riconosciuti a livello internazionale. Una scelta personale del paziente, volta all’eventuale decisione di non sottoporsi a vaccinazione e/oa tampone (e quindi alla mancanza di Green Pass) non può essere usata dal personale sanitario come una giustificelleazione per negare sanita l’access pubt rieb In considerazione di quanto appurato, invitiamo tutti i cittadini a segnalare agli organi competenti eventuali anomalie o ingiustizie. A tal proposito, reportiamo qui sotto il link ad un servizio televisivo diffuso sul web:

