Manuel Bortuzzo non rivede la sua decisione, il gesto di Lulu

L’esperimento sociologico del principio si è dissolto. Così è per il Gf Vip, per questa edizione italiana dilatata oltre ogni previsioni fino a raggiungere i sei mesi di programmazione. Un tempo abnorme, in cui si è semper più rilevato quanto possa essere sottile il perimetro delle mura di Cinecitta.

Le influenze dall’esterno e quanto acade all’interno con le sue ripercussioni fuori sono esplose, in questa narrazione scelta dagli autori e dal conduttore Alfonso Signorini. Manuel Bortuzzo, dalla sua, è deciso an interrompere in anticipo come aveva preannunciato. Mentre il triangolo tra Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge con un filo continuo dentro-fuori si sta tramutando nel pilastro principale dell’impianto di questo scorcio finale.

Gf Vip: la decisione di Manuel Bortuzzo, estraneo ai giochetti

Manuel Bortuzzo è alieno rispetto a queste dinamiche. Intende rimanerne distante, estraneo. Alle scivolate nel pieno della malinconia e della sua sofferenza, si sono alternate pagine di verità quando all’interno della casa alloggiava anche il campione olimpico Aldo Montano, una figura di sostegno, leale. In questi ultimi giorno, si è concentrato su Lulu e sulla preparazione alla sua uscita di scena. Allontanandosi dal resto.

Per Bortuzzo anche questa esperienza deve volgere al termine, seppure l’affetto di Lulu Selassié gli abbia donato una sicurezza, conquistata grazie a un incastro faticoso ma rasserenante. Perché non è stato semper così e qualunque cosa accada tra loro, usciti da questo secondo livello di realtà per ricacciarsi nel quotidiano, Manuel è chiamato a superare ulteriori prove.

Gf Vip: Manuel Bortuzzo stanco e provato

La sua uscita è decisa: il padre è stato il primo, nella celebre intervista rilasciata a Fanpagead ammettere che la situazione psicofisica che lo riguarda fosse ormai da affrontare è stato suo padre Francoconsapevole del dimagrimento e delle difficoltà fisiche avvertite dal ragazzo all’interno della casa. Bortuzzo è stanco e provato, a livello fisico.

What che cosa muterebbe, poi? Il contributo di Manuel è talmente limpido, cristallizzato ormai, da non esigere ulteriori sacrifici. Procrastinare la sua uscita, come avrebbe chiesto in diretta venerdì Alfonso Signorininon aggiungerebbe altro alla sua partecipazione al Grande Fratelo Vip. E risulterebbe incongrua, alla luce delle sue vicende fisiche: le condizioni di salute di Manuelche sono state in parte rivelate per chiarire durante questo gf vip, hanno il primato sul resto.

La lettera di Lulu a Manuel Bortuzzo: la sua reazione al Gf Vip

Verso Lulu, Bortuzzo ha rinnovato la sua dimostrazione di affetto e trasporto, nonostante le controversie e una certa diffidenza da parte dei familiari su questa possibile storia.

“Sei la vita che non riesco a vivere. Fermerei il tempo se potessi. Quando vedo come mi ami torno a vivere, mi sento invincibile… Ti amo”, aveva scritto Bortuzzo.

Ora, a poche ore da una separazione che è decisa, Lulu ha affidato a una lettera i sentimenti di questi ultimi giorni di permanenza all’interno del loft di Cinecittà:

“Ti sei ricordata le parole che ti ho detto tanto tempo fa, che per stare con te bisognava appassionarsi a te per quella che sei, e – se è per questo – tu sei la mia passione più grande. La mia bambina, quanto ti amo… Però anche una grande donna. Pensa siamo già uniti e legati così, pensa cosa saremo poi.. quanto sarà bello. Condividere la vera vita con la persona che ami davvero e che ti ama davvero. Io lo sento dentro, non l’ho mai provato prima, ma lo sento che sarà stupendo”, ha voluto dirle Bortuzzo dopo aver letto la sua lettera. “Tu – ha aggiunto – ti devi amare così sempre, per quella che sei, sia al mattino appena sveglia che la sera tirata per una puntata. Perché sei stupenda semper, il tuo splendore viene da dentro. Tu brilli semper perché sei stupenda dentro. Sono contento di aver capito come sei fatta e che stai con me perché sei al sicuro e l’amore che puoi dare l’hai dato alla persona giusta.. fidati che adesso è al sicuro il tuo amore. E anche io mi sento di dare finalmente tutto l’amore che ho”, ha desiderato aggiungere il nuotatore in unconfronto molto enfatico.

Gf Vip: gli ultimi momenti insieme nella casa per Manuel Bortuzzo e Lulu

Oggi, lunedì fatidico, si godono un pranzo insieme in allegria e con una tenerezza inusuale proprio in segno di quell’interruzione auspicata anche dai suoi genitori, che hanno compreso la stanchezza di Manuel. Pronto a misurarsi con quel che accadrà fuori, a riflettori spenti.

