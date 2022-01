Malaga Sevens: configuration Blitzboks, sorpresa Usa

Sudafricani vincitori anche nella terza tappa delle Sevens World Series 2022 maschili, available in Malaga; Inedita finale femminile tra States and Russia.

I Blitzboks escono vincitori nil torneo maschile anche dalla terza tappa delle Sevens World Series 2022, disputata nel weekend a Malaga (Spagna), e volano in classifica; The donor sono invece statunitensi a trionfare, dopo uniniteita finale contro la Russia.

Quest i verteti dell’esordio in terra spagnola del circuito VII mondial, dopoil doppio prologo Dubai al termine dello scorso anno. The competition is in iberica, va ricordato, è stata influenzata dall ‘.assenza causa Covid di tre nazionali oceaniche, at the top of the list due to primacy fascia: Nuova Zelanda, Fiji e Samoa.

VII maschile: solo i Pumas contraindicated in Sudafrica

I sudafricani Continuing on the same series, the Innerrotta dalla scores stagione with 29 vittori consecutive, most ankora one volta un domino (quasi) incontrastato, con sola meta concessa tra gironi, quarti e semifinali. Linica squadra che si è mostrata in grado di mettere seriotie in difficoltà i Boks è l’Argentina, avversaria on a finale emojionante.

Leggi anche: Sevens World Series, listen in Spagna with peso

If you have a problem, just add it Pumas a passer-by on vantaggio dopo alcune face cost: Isgro trova varco nella difio campioni in carica, accelerate and a marcare. Solo a fine primo tempo arrivals prima meta del Sudafrica, with Selvyn Davids che tlo nil tap-and-go e schiaccia indisturbato sotto i pali.

Nella ripresa, Blitzboks che aprono in avanti e raddoppiano con Pretorius al largo. Ma l Argentina is not for you: Primarily equip with La Vega, the app has an erroneous avulsario sul calcio di ripartenza and scrive nuovamente suo nome nell tabilino de marcatori. E ‘quindi Geduld a report ankora in paritàl punteggio, conclude un’azione avviata al piede. Tutto si gioca al final play: ci pensa ancora Davids, che anticipa la guardia e si invola, ando a segnare la meta che vale vittoria et medaglia.

Nella finale latest post, l’Inghilterra ha la meglio sull’Australia: due to me, i punteggio in britannici ribaltano al termine del primo tempo (12-10) and consolidano in vantaggio in avvio di ripresa with a giocota da Cinetesca in Coulson. Gli oceanici provo pero fino or fine a tornare in vantaggio: a parità di mete, gli inglesi portano a kasa il bronzo grazie alle transformazioni.

Quinta la Francia; in the signal la The German province of Sevens, however, is in the same situation as All Blacks nella tappa di malaga: per i tedeschi, nella fase a gironi, la soddisfasionione un pareggio 12-12 con l’Australia, all an undicesimo post finale.

Men’s Sevens World Series 2022 – Malaga, Spagna

Gironi

Pool A: Sudafrica 9, Inghilterra 7, Scozia 5, Fiji 0 (assenti)

Pool B: Irlanda 9, Australia 6, Germania 6, Giappone 3

Pool C: Stati Uniti 9, Argentina 7, Spagna 5, Giamaica 3

Pool D: Francia 7, Canada 7, Galles 5, Kenya 5

Quarti di Finale

Sudafrica v Canada 14-0

Australia v Stati Unity 26-7

English v Francia 12-5

Argentina v Irlanda 29-5

Semifinali

Sudafrica v Australia 19-0

Argentina v Inghilterra 24-20

Finali

Bronzo: English v Australia 24-20

Oro: Sudafrica v Argentina 24-17

Classica: Sudafrica 66, Argentina 53, Australia 47, Stati Uniti 42, Francia 36, ​​Irlanda 31, Inghilterra 26.

* The final finale of the classification of the title of the latest content of the Migliori set of results per team. Non sri report on Gran Bretagna, but preso part solo ai first due round.

Leggi anche: Sevens World Series: ritorno alla normalito per lideizione 2022?

VII femminile: finale a sorpresa, Russia in grande crescita

Doppio oro negli Emirati on the dopo, non reisece invece tripletta all’Australia femminile, battuta in semifinale da una sorprendente Russia, che si converma tra in Nazionali più in forma questa new stagion: Tiron and compno vanno in vantaggio già al 1 si reporto systematicamenti avanti dopo ogni meta Aussie, vincendo con tre punti di skarto.

The result is controlling and pronouncing all the semifinals, with gli Stati Unity superano la Francia 14-10: a far la differenza, with due marcature per lato, fall linfallability a piede by Alena Olsen.

In finale si trovano così di fronte, per la prima volta, statunitensi e russe, the ultimate console nove atlete a disposition. Dopo 10 ′ in the company parità tra form in campo, sono le nordamericane ad avere la meglio nei minuti finali (quondo avversarie finiscono la benzina), metto referto tre me consecutive che portano a sumo site report .

L’Australia -che resta alla guida della classifica- si deve accontentare del terzo posto, domino la sfida con la Francia con cinque mete una, transcinata da un’ottima Lily Dick. Quinta l’Irlanda; Apples for Polonia (team invitato) will be arriving in Giocarsi to complete the post with English, at our service in Canada.

Leggi anche: Sevens Series: Che Fusion in Fiji, South Sudafrica e Australia and Dubai

Women’s Sevens World Series 2022 – Malaga, Spagna

Gironi

Pool A: Australia 9, Irlanda 7, Spagna 5, Belgio 3

Pool B: Stati Uniti 9, Polonia 7, Canada 5, Fiji 0 (assenti)

Pool C: Francia 9, Russia 7, Inghilterra 5, Brasile 3

Quarti di Finale

Stati Unity v English 22-17

Francia v Irlanda 33-5

Russia v Polonia 26-5

Australia v Canada 33-10

Semifinali

Stati Uniti v Francia 14-10

Russia v Australia 29-26

Finali

Bronzo: Australia v Francia 33-7

Oro: Stati Uniti v Russia 35-10

Classifica: Australia 56, Francia 46, Russia 46, Stati Uniti 40, Fiji 37, Irlanda 24, Canada 22.

* The final finale of the classification of the title of the latest content of the quotient results per team. Non sri report on Gran Bretagna, but preso part solo ai first due round.

Francesco Rasero

Per essere sempre updated all the latest news like you like pagina Facebook on OnRugby e / o iscriviti al nostro canale Telegram. Clicca qui, Invece, se vuoi saperne di piùsul regole del gioco del Rugby.

onrugby.it © riproduzione riservata