Lo stupratore di Segrate? Ha commesso anche 10 rapine brutali

Lo stupratore segrate, go in carcere, che anche destinatario di fermo per aver commesso, with due complici, 10 rapine tra Monza and Sesto San Giovanni, dal 29 diceember 10 gennaio score. Lomo è stato individually with a lungo lavoro indagine ed è emerges che si proprietario di diversi alias. Per violenza sessuale ai danni della 44enne di Segrate, l’omomo è stato identification in Hamza Sara, 31 anni e originario della Libia. Per rapine on Monza, invece, la magistratura lo ha indivuato come Atoub Garrad, 27 anni e nato in Marocco. Lomo per altro, è stato destinario di un provspimento di alspuniono ali tempo, provimento mai attuato. Il filo conduttore del stupro e delle rapine è la violenza con la quale l’omo ha agito.

The Monza and Sesto San Giovanni sono state compiute tra races on 29 December and 10 genus scores. The ultimate, quindi, due giorni prima dello stupro. Il gip Roberto Crepaldi, in the form of Fermo and Discover My Couple at Stupro. Nel suo providimento, il gip ha sottolineato la sua “ inclineazione a fare uso della violenza per raggienger a minimo, or the tutto sprozionato of the community or you brutality, lucro personale “. Proprio per quo motivation in Monza Michela Versinni, 17 gennaio, a firm decor in fermo nei confronti dell’omo sapere, per via del nome diverso, che e gi in cella. Dopo alcune verification. stato conjugato all’uomo a San Vittore.

In the case of query ècusato l’omo, che poi sono state ricostruite dagli inquirenti, sono di una violanza non comune. To accuse, per altro, non sono solo per rapina ma anche per license sequestro in persona. Trai diversi episodes che gli vengono contestants, uno dei più brutali è avvenuto lo scourso 29 dicember, quo lui suoi complici hanno trascinato furi un unauto due ragazze. It’s not just solo rapinate borsse and cell phones, it’s just annoying robots or automobiles.

Il 10 gennaio, invece, per rapinare unomo e portargli via anche l’auto, lo hanno violentemente colpito alla testa con calcio della pistol e, non paghi, gli hanno anche sferrato un violent calcio sul fianco destroying. Our quote is unique, your sona resi responsiveness is an ultrare rapina, stavolta compi ai danni un settanenne presso distributor di carburante. Glly rubato tutto, compare l’automobile. Lo minnocciato con l’arma ma lo hanno anche costretto al metlanti al volante perch nessuno dei era in grado di guides la vettura per via del cambio automatico.