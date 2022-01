L’enigma di Oumuamua: cometa, asteroide o sonda aliena?

LA SCOPERTA DI OUMUAMUA

Era il 19 ottobre 2017 quando il fisico e astronomo Robert Weryk, che si trovava all’osservatorio di Haleakalā, nelle Hawaii, durante una normalissima giornata di lavoro con il telescopio Pan-STARRS nell’ambito del programma Object Near-EationsNE , osservò per la prima volta questo oggetto cosmico inusuale che venne immediatamente identificato come extrasolare, ossia proveniente dallo spazio interstellare. E questo fu un elemento di primaria importanza, poiché Oumuamua era il primo oggetto di questa tipologia ad essere individuato con certezza. La sua scoperta arrivò comunque in ritardo, infatti, Oumuamua aveva già superato da 40 giorni il punto di massima vicinanza al Sole ed era già in fase di allontanamento.

L’oggetto fu ufficialmente nominato 1I/2017 U1 dall’Unione Astronomica Internazionale (IAU), responsabile della concessione di nomi ufficiali ai corpi nel sistema solare e oltre, ma oltre al nome tecnico il team Pan-Ouprannomi RS deciselo hawaiano significa “un messaggero lontano che arriva per primo”. Quando fu osservato per la prima volta viaggiava alla vertiginosa velocità di 87,3 chilometri al secondo (grazie all’accelerazione impressa dal sole) e venne classificato come una cometa, successivamente venne definito asteroide, per poi mostrare nuovamente i segni di un comportamento assimilabile a quello di una cometa, e non sarebbe finita qui. Di che si trattava realmente?

E’ bene cominciare dal suo aspetto, bizzarro almeno quanto le sue caratteristiche. Oumuamua è sembrato sin da subito un oggetto roccioso ma di forma estremamente allungata, tanto da essere più volte accostato all’aspetto di un enorme sigaro. Sebbene non si sia mai riusciti a definire precisamente le sue dimensioni, le poche osservazioni a disposizione hanno rivelato una lunghezza di circa 400 metri (o perlomeno compresa tra 100 e 1000 mt) e una larghezza di 40 metri. Si tratta naturalmente di stime, ma a colpire particolarmente fu sin da subito il rapporto lunghezza/larghezza, assolutamente inedito per una cometa o un asteroide. Nulla del genere era mai stato osservato, ma sapevamo che questo oggetto insolito non era presumibilmente collegato a nessun sistema stellare e aveva vagato indisturbato per la Via Lattea per la Via Lattea per milioni di annii prima centetro di incon tra solar.

Ciò che la scienza aveva teorizzato per decenni, ossia l’sistenza di oggetti interstellari, veniva finalmente dimostrato dai fatti. E naturalmente fu solo l’inizio delle osservazioni ei maggiori telescopi di tutto il globo si misero al lavoro per dipanare la questione, ma il tempo a disposizione sarebbe stato davvero esiguo, poiché Oumuamua via stava all continuo a continu nostro sistema solare.