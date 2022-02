le roadmap degli aggiornamenti verranno ridotte per evitare polemiche – Multiplayer.it

Star Citizen continua il suo lunghissimo percorso di sviluppo e, per non alimentare polemichegli sviluppatori di Cloud Imperium hanno deciso di modicare l’organizzazione delle roadmap rendendole più brevi e concise, in modo da non alimentare false speranze, o qualcosa del genere.

Gli sviluppatori hanno infatti notato che anche l’utenza più appassionata tende a spazientirsi a causa dei frequenti posticipi applicati alle caratteristiche annunciate nel corso delle roadmap e hanno scelto di adottare una singolare soluzione: ridurre la visibilità delle novità in arrivo scegliendo di rendere note solo delle parti più piccole dei programmi sugli.

“C’è ancora una grande quantità di utenti che guardano alle roadmap e alle proiezioni come delle promesse“, si legge in un nuovo aggiornamento pubblicato sul sito dedicato a Star Citizen.

“Le continue lamentele che emergono ogni volta sono diventate una distrazione sia internamente in Cloud Imperium Games che nella nostra community, così come per eventuali fan che aspettano di entrare nel gioco”, si legge nell’aggiornamento pubblicato Roberts Space Industries.

La soluzione di Cloud Imperium Games, per evitare queste polemiche, è dunque limitare la comunicazione sugli aggiornamenti futuri, illustrando solo una parte degli update in arrivo, quella più vicina al rilascio: in pratica, non presenterà più le novità in arrivo “per qualsiasi aggiornamento che non sia previsto per la patchta allivare” no pre evitando di “mostrare proiezioni che possono essere soggette a un’alta percentuale di possibilità di rinvio”.

In ogni caso, abbiamo visto come il 2021 sia stato il miglior anno per Star Citizen in termini di ricavi, dunque nonostante le polemiche il progetto va sicuramente avanti.