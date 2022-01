la situazione alla vigilia della telefonata tra Blinken e Lavrov

32













Cresce la tensione tra Ucraina e Russia. Da settimane Mosca ha inviato alcune truppe al confine con il Paese vicino, rendendo sempre più concreta la possibilità di un’invasione. L’Ucraina, dal canto suo, si prepara come può, nel caso in cui si giunga al conflitto.

Ucraina, l’appello alla Russia

Il ministro degli Esteri di Kiev Dmytro Kuleba ha lanciato un appello a Mosca attraverso Twitter, con una richiesta ben precisa: “La Russia deve continuare con l’impegno diplomatico e ritirare le forze militari che ha accumulato lungo i confini dell’Ucraina e nei territori temporaneamente occupati”.

Ucraina, i soldati allestiscono trincee al confine

Nel frattempo, sono state diffuse le immagini dei soldati impegnati a costruire le trincee sul fronte orientale in Ucraina, in prevision di una possibile escalation delle tensioni. Peggiorano le relazioni diplomatiche tra Russia e Occidente, mentre le truppe russe continuano a essere inviate al confine.

Ucraina, la posizione della Nato in caso di conflitto con la Russia

Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha detto alla Bbc che l’alleanza non ha “piani per schierare truppe di combattimento in Ucraina”, nel caso in cui la Russia invada il territorio ucraino. Stoltenberg ha spiegato che gli alleati della Nato “forniscono attrezzature, armi difensive” e supporto per rafforzare la capacità di difesa del Paese, ma non è previsto un intervento diretto.

“L’Ucraina non è un alleato Nato”, ha ricordato il segretario generale, per cui non è detto che un attacco diretto all’Ucraina si traduca con un intervento dell’intera alleanza.

Ucraina, la telefonata tra Lavrov e Blinken

Domani 1° febbraio è previsto un colloquio telefonico tra il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il segretario di Stato Usa Antony Blinkensecondo quanto reso noto dal ministero russo tramite l’agenzia Tass.

Fonte foto: ANSA

Il segretario di Stato Usa Blinken e il ministro degli Esteri russo Lavrov

Lavrov aveva affermato di volere relazioni “rispettose” con gli USAchiedendo altresì che la sicurezza della Russia venga tutelata.

In un’intervista trasmessa in tv, il responsabile della diplomazia russa Lavrov ha posto l’attenzione sull’influenza della Nato: “Ogni volta, si scopre che la linea che (i paesi della Nato, ndr) endere siù dif e “ora si è già avvicinata all’Ucraina”.