la mod “remaster” è pronta, trailer di lancio per la v1.0 – Multiplayer.it

Resident Evil 4 HD Project è stato un lavoro gigantesco durato 8 anni ma è finalmente arrivato alla sua versione 1.0, con la mod “remaster” che sarà disponibile tra pochi giorni su PC e un trailer di lancio che ne presenta le caratteristiche.

È davvero un progetto di grosso calibro se si pensa agli sforzi sostenuti dalla squadra di modder in questi anni, che hanno rielaborato in maniera profonda la grafica del celebre gioco Capcom per offrirne una defini versione “riizzmasterata” in alone. Resident Evil 4 HD Project sará disponibile dal 2 February 2022 per coloro che possiedono Resident Evil 4 in versione PC su Steam.

Abbiamo parlato già in passato di questa mod, che esegue un lavoro straordinario di aggiornamento della grafica sulla versione standard di Resident Evil 4 per PC: i modder non si sono limitati ad incrementare la risoluzione ma hanno sostituito del cone grane asset più alta e di maggiore qualità, oltre ad altri miglioramenti: