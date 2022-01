La Juve torna in campo, Bonucci punta il Verona

TORINO – Oggi pomeriggio ripresa dei lavori alla Continassa. Con tanto, tanto entusiasmo. Essì perché al di là dei casi specifici di due-tre diretti interessati – sui quali l’arrivo di Dusan Vlahovic può avere effetti anche immediati: Morata, Kean, Dybala – in generale il maxi-acquisto dell’attaccante della Fiorentina non può che risuonare come una squillante strombettata per caricare un futuro potenzialmente radioso. Nel senso che molti, all’esterno, la davano praticamente allo sbando e quasi senza un lira, questa Juventus lontana parente di quella che dominava in lungo e in largo: in Italia e quasi quasi pure in Europa. E invece, grazie al colpaccio appena messo a segno, è chiaro a tutti (sia i naviganti, sia i timonieri) quanto chi sta al comando abbia intenzione di tornare a viaggiare a gonfie vele. Il progetto c’è ed ambizioso come prima e più di prima. Il fatto che non si vogliano sperperare denari non significa che non li si voglia spendere per fare una squadra all’altezza. Dunque: su le maniche, e vogare ché c’è un posto in Champions League da andarsi a prendere e c’è una campionato a cui dare un senso. Allegri farà leva anche su questi aspetti. Parlerà al gruppo tutto insieme (sì, insomma, chi non è in Nazionale…). Verosimilmente prenderà da parte qualcuno: oltre a Morata, ovviamente, due paroline anche a Kean e poi quando sarà possibile a dybala per definire meglio la situazione tattica (…)