Incident in Reggio Emilia, auto ribalta: morta ragazza 20 – Cronaca

Reggio Emilia, 30 gennaio 2022 – Incidente mortal In Tirabassi, you can see Coviolo conducts for San Bartolomeo. La vittima era una ragazza giovanissimaappena 20 anni.

L’auto si ribaltata, senza coinvolgere altri mezzi. All internally and intrapola la giovane donna, che ha perso la vita. A second ancora più dolorosa la sua morte, il fatto che, a sera tardi di domenica, la ragazza stava lavorando: portava le pizze.

Erano circa le 20,30 Quando la ragazza ha perso il controllo della sua Fiat Puntoandando a finire contro un palo che sorregge un cartello stradale. Limpatto è stato violentissimo e la vettura si è capovolta. I’m not so sure about the personalities of the socorso da parte del person 118 e dei vigili del fuoco. La giovane donna deceduta sul colpo. Sul posto la polizia miuranale che sta indagando sull’accaduto per ricostruire la dinamica. Tra li ipotesi più accredit al momento al vaglio, ci sarebbe un malore che avrebbe causato la fuoriuscita di strada in solitaria. Salma della vittima è a disposizione del magistrato della Procura Reggiana.