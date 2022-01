Inaugurata la Season 1 di Splitgate

1047 Games, gli sviluppatori di Splitgate, hanno appena annunciato che la Splitgate Beta Season 1 sarà lanciata il 27 gennaio, con una serie di nuove funzionalità, modalità e miglioramenti, inclusa la nuovissima map possirebilità di an o Beta. il revamp di Foregone Destruction, completamente reinventata, che porta l’arena ad uno standard esemplare verso cui l’intero gioco evolverà nel tempo. Anche nuovi design di oggetti e armi saranno introdotti al lancio della Stagione 1, insieme a un nuovo Battle Pass da 100 livelli, nuovi personaggi, stendardi, spray e due modalità di gioco completamente nuove: Evolution e One Flag. Capture-the La nuova stagione verrà lanciata su PC, Xbox e PlayStation e sarà, come semper, completamente gratuita.

Ecco la Forgia

Con oltre 17 millioni di download, il gioco, al suo lancio in open beta su Xbox e PlayStation dopo la sua disponibilità iniziale su PC, è stato apprezzato da critica e pubblico come uno dei maggiori successi del 2021. Season” 1 della modalità di creazione personalizzata (l’equivalente della Forgia per i fan di Halo) consente ai giocatori di creare e giocare le proprie mappe e include anche la possibilità di co-creare e condividere mappe con gli amici. Il nuovo tool di design offre ai giocatori la possibilità di creare e posizionare oggetti, armi, spawn, blocchi da costruzione, muri di portali e consente anche la rotazione e l’auto-assemblagigo magnetico tra gli elementi per facilitatoregemento il deposiz. “La nostra modalità creativa continuerà ad evolversi insieme al resto del gioco”, ha ffermato Ian Proulx, CEO di 1047 Games. “Stiamo considerando la modalità creativa come uno strumento evolutivo guidato dalla community: è una solida funzionalità per i fan con cui divertirsi dal giorno uno della nostra nuova stagione e di siamo davvero interessati feedbacki alla ricevere community e ricevere tip.”

Una nuova modalità

Ad accompagnare questo cambiamento c’è una nuovissima modalità di gioco Evolution, basata su turni, in cui, ad ogni round, la squadra che ha perso il round precedente ottiene un miglioreaggiamento di armi. Con la Beta Season 1 è stata introdotta anche la modalità One Flag Capture-the-Flag, che è una versione a base rotonda di Capture-the-Flag in cui una squadra difende la bandiera e una squadra cerca di catturarla. A completamento delle nuove modalità di gioco, Splitgate Beta Season 1 ha anche svelato una nuova mappa di simulazione, Hotel, che viene utilizzata in modalità 3v3 come Takedown, Resa dei conti e la nuova modalità Evolution. I fan possono quindi prepararsi ad un nuovissimo Battle Pass di 100 livelli che include alcuni contenuti gratuiti ed altri contenuti a pagamento.