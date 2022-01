Il paradiso delle signore, il ritrovamento sconvolgente: le anticipazioni

Sarà un inizio febbraio col fiato sospeso per i telespettatori aficionados de Il paradiso delle signore: ecco il menù delle puntate in calendario dal 31 gennaio al 4 February.

Sta per cominciare una nuova settimana per Il paradiso delle signore e l’attesa dei telespettatori come semper altissima. Cosa succederà nell’intricata trama che lega i personaggi della boutique? Quali sorprese, misteri e colpi di scena stanno per dipanarsi? Scopriamolo insieme.

Al centro delle anticipazioni c’è Sandro che dice a Vittorio che non lascerà Milano finché la situazione con sua moglie non sarà chiarita, ma al tempo stesso si rivolge ad Agnes per un consiglio su come riconquistare Tina. Spazio poi a Umberto, il quale scopre che Adelaide ha mentito sulla sua partenza, mentre Gemma si accorge del turbamento di Gloria dopo che ha ricevuto la sua lettera minatoria e ne trae intima soddisfazione. Lo stesso Vittorio si sente poi in difficoltà con Sandro e chiede a Tina di prendersi del tempo per capire quale sia la cosa giusta da fare. Ma non è tutto…

Tutte le novità sotto il cielo de Il paradiso delle signore

I riflettori de Il paradiso delle signore si soffermeranno anche su Irene, arrabbiatissima con Salvo, che vuole comprare la casa in cui abita. E torneranno su Gloria, che parla della lettera minatoria ad Armando mostrandosi molto preoccupata che qualcuno possa smascherarla. Intanto Ezio si confessa a 360 gradi con Veronica, la quale decide di andare a parlare con la Moreau. Tutto questo mentre al Paradiso per la collezione primaverile Flora concepisce un capo ispirato al giacchino da cavallerizza di Gemma.

Leggi anche -> Il Paradiso delle Signore, colpo di scena clamoroso: l’annuncio di Roberto Farnesi

C’è poi Sandro che riesce a parlare con Tina, e in seguito chiede ospitalità a Vittorio, il quale lo accoglie con un po’ di imbarazzo, perché costretto a mentire all’amico. Quanto a Ezio e Veronica, dopo la lettera minatoria inviata a Gloria il loro equilibrio comincia a mostrare qualche crepa. Senza dimenticare Umberto che, nervoso per Adelaide che ancora non si trova, non prende affatto bene la proposta di Dante in merito al contratto con gli americani. E quando Tina e Vittorio sono pronti a dire la verità a Sandro, succede qualcosa che nessuno dei due si aspettava: quest’ultimo trova il foulard di Tina sotto il letto di Conti. E poi? Per il momento non aggiungiamo altro per non rovinarvi la sorpresa…

Leggi anche -> Il Paradiso delle Signore, segreti scottanti e nuove verità: le anticipazioni