Il 2022 e il giubileo di platino della regina, tutti i motivi per visitare la Gran Bretagna

Giochi sportivi, anniversari storici, eventi sostenibili e innovativi, fino a una celebrazione di narratori di fama mondiale. Ci sono tante ragioni per considerare il 2022 l’anno della Gran Bretagnama la più importante è una: questo è l’anno del giubileo di platino della regina.

Settant’anni sul trono

Elisabetta è la prima monarca britannica a celebrare un Platinum Jubilee, ricorrenza che corrisponde a 70 anni sul trono. In suo onore il 2022 vedrà una serie di celebrazioni in tutto l’arco dell’anno e in tutta la Gran Bretagna. Un lungo periodo festivo dal 2 al 5 giugno sarà caratterizzato da eventi chiave tra cui il Trooping of the Color, per celebrare il compleanno ufficiale della regina. Si parte però con un concorso di cucina: obiettivo realizzare un pudding creativo intitolato proprio alla regina Elisabetta. Un contest aperto a tutti i cittadini dagli 8 anni in su. Gli eventi ufficiali importanti saranno molti, come una messa di ringraziamento nella Cattedrale di St Paul, uno speciale concerto dal vivo da Buckingham Palace e il Platinum Jubilee Pageant.

B irmingham Commonwealth Games

I Giochi del Commonwealth avranno sede in tutte le West Midlands, pronte a risplendere per 11 giorni di competizione con 19 diversi sport e un programma di sport per atleti paralimpici completamente integrato. La cerimonia di apertura si terrà giovedì 28 luglio presso il rinnovato Alexander Stadium di Perry Barr, Birmingham. Il programma prevede, per la prima volta nella storia dei Giochi, più gare per donne che per uomini. I Birmingham 2022 Commonwealth Games stanno cercando di diventare i primi giochi a emissioni zero, con l’obiettivo di fornire un futuro sostenibile per le West Midlands.

La Casa dello sport

I migliori golfisti del mondo si daranno appuntamento per competere nella centocinquantesima edizione della Open Campionship a St Andrews. Ma nel 2022 si celebrano anche i 150 anni dalla prima finale di FA Cup, la principal coppa nazionale di calcio inglesenonché la più antica competizione calcistica ufficiale al mondo. Non solo, l’Inghilterra ospiterà l’Uefa Women’s Euro 2022 per tutto luglio, accogliendo l’élite del calcio femminile. La Rugby League World Cup vedrà anche le gare maschili, femminili e su sedia a rotelle che si svolgeranno contemporaneamente per la prima volta, quando il torneo prenderà il via in tutta l’Inghilterra da metà ottobre. Nel frattempo, altri eventi si stanno preparando al ritorno del pubblico, tra cui Wimbledon, il torneo sull’erba di Londra, che sarà, come di consueto, il terzo slam dell’anno e si disputerà in estate, e Royal Ascot, il più importante evento ippico del mondo con oltre tre secoli di storia.

Story di Scozia

Grazie a un mix di eventi dal vivo, virtuali e ibridi, Scotland’s Year of Stories celebrerà le storie ei narratori che hanno immortalato i paesaggi e la cultura della Scozia, ispirando le persone di tutto il mondo. Da Robert Burns e Walter Scott a Ian Rankin e J.K. Rowling, l’evento metterà in mostra i racconti e il talento dietro la ricca offerta culturale della Nazione, puntando i riflettori sulle sue diverse comunità, persone e patrimonio letterario. Anche la British Broadcasting Corporation (BBC) celebra il suo centenario nel 2022mentre sono passati 25 anni da quando il maghetto con gli occhiali di JK Rowling è apparso sugli scaffali in Harry Potter e la pietra filosofale. La capitale scozzese, Edimburgo, è una città rinomata per i suoi festival e il 2022 segna il 75° anniversario di due pilastri del vasto programma di festival della città: l’Edinburgh Festival Fringe e l’Edinburgh International Festival.

Festival UK* 2022

Il festival raggruppa dieci progetti di coinvolgimento su larga scala che si svolgeranno in tutto il Regno Unito e su piattaforme digitali, ciascuno dei quali cercherà di riunire le persone celebrando la creatività e l’innovazione del Regno Unito. I visitatori dovranno controllare il sito ufficiale per avere tutte le informazioni non appena saranno pubblicate.

