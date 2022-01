Gli Australian Open di tennis entrano nel metaverso

Il metaverso dell’Australian Open (AO), ospitato su Decentraland, sta offrendo agli utenti un’esperienza che potrebbe vederlo diventare uno dei progetti Decentraland di maggior successo fino ad oggi, secondo gli ultimi dati. I dati forniti domenica da Run It Wild, la socialetà sfruttata dall’AO per progettare il campo da gioco virtuale, mostrano che l’esperimento del metaverso sta attirando circa 4.000-5.000 visitatori unici al giorno. Anche la socialetà di consulenza Web3 Rarer Things ha contribuito all’implementazione. Il metaverso di AO presenta una ricreazione virtuale del Melbourne Park a Victora, in Australia, tra cui il Grand Slam Park e la Rod Laver Arena, tra gli altri.

Con nove giorni di progetto Decentraland dell’AO ancora da eseguire, Run It Wild ha detto che l’esperimento virtuale dovrebbe essere uno degli eventi più frequentati che si siano svolti a Decentraland, battendo il Metaverse Festival a ot Le cifre hanno anche riportato un picco di affluenza attiva di circa 28.286 spettatori agli schermi ovali del Grande Slam che mostrano il Practice Village. La socialetà ha affermato che su 150 Paesi, il pubblico più numeroso proveniva dagli Stati Uniti (20%), seguito dall’Australia (15%). Il programma di intrattenimento matutino più popolare d’Australia, “The Today Show”, presentava un segmento che mostrava il metaverso dell’AO, definendolo “un passo avanti rispetto alla curva”.

La vetrina di importanti media locali è una grande vittoria per Run It Wild e Decentraland data la popolarità di questi tipi di programmi e la loro capacità di attirare nuovi utenti che sperimentano il metaverso per la prima volta. Anche se non tutti sono soddisfatti dell’iterazione corrente, con alcuni che chiamano l’esperienza metaversa dell’AO, “goffa”. Dato che è la prima volta che un’organizzazione sportiva australiana decide di sfruttare un event all’interno del metaverso, l’esperienza ha ampi margini di crescita.

Nel frattempo, i token “Art Ball” non fungibili (NFT) stanno rimbalzando attivamente da peer-to-peer sul mercato secondario OpenSea. Le 6.776 palline coniate dell’AO sono ora nelle mani di circa 4.300 proprietari unici, mentre l’attività per la rivendita delle palline d’arte nelle ultime due settimane ha registrato di circa 1604 ETH (3.9 milioni divalore dollari).

Le Art Balls sono un oggetto da collezione digitale, progettato da artisti locali e internazionali e sono collegate a dati live come match point, protetti sulla blockchain. Ognuno dei metadati della NFT è collegato a una trama di ogni superficie del campo da tennis AO e consente aglinti di acquistare un momento selezionato durante il torneo e momenti di epoche passate.

Nonostante abbia causato scalpore tra i media locali e gli utenti domestici, la funzionalità ha lasciato una certa sensazione come se, sia il metaverso che gli oggetti da collezione digitali, potessero ottenere di più. “L’adozione da parte degli Australian Open di NFT e del metaverso è sorprendente per la visibilità, ma la sua effettiva esecuzione ha lasciato molto a desiderare”, ha dichiarato Simon Kertonegoro, CEO di MyMetaverse.

“Non vedo l’ora di un futuro in cui gli NFT che ricevi da questi eventi siano effettivamente utilizzabili nei videogiochi e l’esperienza nel metaverso della visualizzazione degli sport sia più simile alla visione multidirezionali culi lo s et d’ campo e guardare il gioco da qualsiasi angolazione desideri”. Il torneo è alla sua ottava giornata di partite e durerà fino al 30 gennaio con la finale del doppio femminile e la finale del singolare machile.