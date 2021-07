For the first time with Fiorentina. In the sixth derby, Mourinho challenges Inter at 16

Rome Calendar Series – The league Preparing to leave and Rome Today find out what will be his way in the next tournament: at 6.30 pm, the draw for the calendars took place. For the first time, there will be no consistency in the home and away matches. Provided that there are more than eight rounds of distance between the same go and the match. Team Jose Mourinho It will start in the Olympic stadium against Fiorentina. derby with frequently On the thirty-sixth day. Special One will face his ex-wife Inter for the first time in the 16th round and then in the 34th round. Against Juventus Allegri on 8 and 21. Below is the full schedule for the Giallorossi.

Serie A, Rome calendar draw

38 05-22-22

Turin Rome

Venice Cagliari

Atalanta Empoli

Fiorentina – Juventus

Genoa Bologna

Inter Sampdoria

Lazio Hellas Verona

Salernitana Udinese

Sassuolo x Milan

Spezia Naples

The thirty-seventh day May 15-22 15

Rome Venice

Bologna Sassuolo

Cagliari – Inter

Empoli Salernitana

Hellas Verona Turin

Juventus – Lazio

Milan-Atalanta

Naples Genoa

Sampdoria Fiorentina

Udinese Spezia

The thirty-sixth day of the match 8-05-2022

Fiorentina Roma

Genoa – Juventus

Hellas Verona Milan

Inter Empoli

Lazio Sampdoria

Salernitana Cagliari

Sassuolo Udinese

Spezia Atalanta

Turin Naples

Venice Bologna

Thirty-fifth round 1-05-2022

Rome Bologna

Sampdoria Genoa

Spezia Lazio

Udinese Inter

Atalanta Salernitana

Cagliari Hellas Verona

Empoli Turin

Juventus Venice

AC Milan – Fiorentina

Naples, Sassuolo

34 04-24-2022

between Rome

Bologna Udinese

Empoli Napoli

Genoa Cagliari

Hellas Verona Sampdoria

Lazio vs Milan

Salernitana Fiorentina

Sassuolo – Juventus

Turin Spezia

Venice Atalanta

Day 33 Apr 17-2022

Naples Rome

Atalanta Hellas Verona

Cagliari Sassuolo

Fiorentina Venice

Juventus Bologna

Lazio Turin

Milan Genoa

Sampdoria Salernitana

Spezia Inter

Udinese Empoli

Thirty-second round 10-04-2022

Rome Salernitana

Bologna Sampdoria

Cagliari – Juventus

Empoli Spezia

Genoa Lazio

Inter Hellas Verona

Naples Fiorentina

Sassuolo Atalanta

Torino Milan

Venice Udinese

Day 31 Apr 3-22 3-

Sampdoria Rome

Atalanta Naples

Fiorentina Empoli

Hellas Verona Genoa

Juventus Inter

Lazio Sassuolo

Milan Bologna

Salernitana Turin

Venice Spezia

Udinese Cagliari

thirtieth day 20-03-2022

Rome Lazio

Bologna Atalanta

Cagliari vs Milan

Empoli Hellas Verona

Genoa Turin

Inter Fiorentina

Juventus Salernitana

Naples Udinese

Sassuolo Spezia

Venice – Sampdoria

Round 29 03-13-2022

Odense Rome

Atalanta Genoa

Fiorentina Bologna

Hellas Verona Naples

Lazio Venice

Milan Empoli

Salernitana Sassuolo

Sampdoria – Juventus

Spezia Cagliari

Torino Inter

Day Twenty-Eighth 6-03-2022

Rome – Atlanta

Bologna Turin

Cagliari Lazio

Fiorentina Hellas Verona

Genoa Ampoli

Inter Salernitana

Juventus Spezia

Naples Milan

Udinese Sampdoria

Venice Sassuolo

Twenty-seventh round Feb 27-2022

Spezia Rome

Turin Cagliari

Atalanta Sampdoria

Empoli vs Juventus

Genoa Inter

Hellas Verona, Venice

Lazio Naples

AC Milan – Udinese

Salerno Bologna

Sassuolo Fiorentina

Twenty-sixth day February 20-22

Rome Hellas Verona

Bologna Spezia

Cagliari Naples

Fiorentina Atalanta

Inter Sassuolo

Juventus Turin

Salernitana Milan

Sampdoria Empoli

Udinese Lazio

Venice Genoa

Twenty-fifth day of the match 2022-02-13

Sassuolo Rome

Atalanta – Juventus

Empoli Cagliari

Genoa Salernitana

Hellas Verona Udinese

Lazio Bologna

AC Milan – Sampdoria

Naples Inter

Spice Fiorentina

Turin Venice

Twenty-fourth day 2022-02-06

rome genoa

Atalanta Cagliari

Bologna Empoli

Fiorentina Lazio

intermilan

Juventus Hellas Verona

Salerno Spezia

Sampdoria Sassuolo

Udinese Turin

Venice Naples

Twenty-third day 01/23-2022

Empoli Rome

Cagliari Fiorentina

Genoa Udinese

Hellas Verona Bologna

Inter Venice

Lazio Atalanta

AC Milan – Juventus

Naples Salernitana

Spezia Sampdoria

Turin Sassuolo

Twenty-second round 16-1-2022

Rome-Cagliari

Atalanta Inter

Bologna Naples

Fiorentina Genoa

Juventus Udinese

Milan Spezia

Salernitana Lazio

Sampdoria Turin

Sassuolo Hellas Verona

Venice Empoli

Twenty-first day 9-01-2022

roma juventus

Cagliari Bologna

Empoli Sassuolo

Genoa Spezia

Hellas Verona Salernitana

Inter Lazio

Naples Sampdoria

Turin Fiorentina

Udinese Atalanta

Venice and Milan

20 matches today 2022-01-06

Milan – Rome

Atalanta Turin

Bologna – Inter

Lazio Empoli

Salerno Venice

Sampdoria Cagliari

Sassuolo Genoa

Juventus – Napoli

Spezia Verona

Fiorentina Udinese

Matchday 19

Rome – Sampdoria

Empoli Milan

Genoa Atalanta

Hellas Verona Atalanta

Inter Torino

Juventus Cagliari

Naples Spezia

Sassuolo Bologna

Udinese Salernitana

Venice-Lazio

Eighteenth day

Atalanta Rome

Bologna – Juventus

Cagliari Udinese

Fiorentina Sassuolo

Lazio Genoa

Milan-Naples

Salernitana – Inter

Sampdoria Venice

Spezia Empoli

Turin Hellas Verona

seventeenth day

Rome Spezia

Fiorentina Salernitana

Genoa Sampdoria

Inter Cagliari

Napoli Empoli

Sassuolo Lazio

Turin Bologna

Udinese Milan

Venice – Juventus

Hellas Verona Atalanta

MATCHDAY 16 5-12-2021

Roma Inter

Bologna Fiorentina

Cagliari Fiorentina

Empoli Udinese

Juventus Genoa

Milan Salernitana

Naples Atlanta

Sampdoria Lazio

Spezia Sassuolo

Venice Hellas Verona

Fifteenth Day 12-5-2021

Bologna Rome

Atalanta Venice

Fiorentina Sampdoria

Genoa Milan

Inter Spezia

Lazio Udinese

Salernitana – Juventus

Sassuolo Naples

Turin Empoli

Hellas Verona Cagliari

Matchday 14 2021-12-1

Rome Turin

Cagliari Salernitana

Empoli Fiorentina

Juventus – Atalanta

Milan – Sassuolo

Naples Lazio

Sampdoria Hellas Verona

Spezia Bologna

Udinese Genoa

Venice Inter

Matchday 13 11-28-2021

Genoa Rome

Atalanta Spezia

Venice Bologna

Fiorentina – Milan

Inter Napoli

Lazio Juventus

Salernitana Sampdoria

Sassuolo Cagliari

Turin Udinese

Hellas Verona Empoli

Matchday 12 11-21-2021

Venice Rome

Cagliari Atalanta

Empoli Genoa

Juventus Fiorentina

Lazio Salernitana

Milan Inter

Naples Hellas Verona

Sampdoria Bologna

Spezia Turin

Udinese Sassuolo

eleventh day 2021-11-7

Rome Milan

Atalanta Lazio

Bologna Cagliari

Fiorentina Spezia

Venice Genoa

Inter Udinese

Salernitana Naples

Sassuolo Empoli

Turin Sampdoria

Hellas Verona – Juventus

day ten 10/31-2021

Cagliari Rome

Empoli Inter

Juventus – Sassuolo

Lazio Fiorentina

Milan – Turin

Naples Bologna

Sampdoria Atalanta

Spezia Genoa

Udinese Hellas Verona

Venice Salernitana

The ninth day 10/24-2021

Rome Naples

Atalanta Udinese

Bologna x Milan

Fiorentina Cagliari

Inter Juventus

Salernitana Empoli

Sampdoria Spezia

Sassuolo Venice

Turin Genoa

Hellas Verona Lazio

Eighth day 10/17-2021

Juventus Roma

Cagliari Sampdoria

Empoli Atalanta

Genoa Sassuolo

Lazio Inter

Milan Hellas Verona

Naples Turin

Spezia Salernitana

Udinese Bologna

Venice Fiorentina

the seventh day 2021-10-03

Rome Empoli

Atalanta Milan

Bologna Lazio

Cagliari Venice

Fiorentina Napoli

Hellas Verona Spezia

Salernitana Genoa

Sampdoria Udinese

Sassuolo vs Inter

Torino – Juventus

Sixth day 09-26-2021

Lazio – Rome

Empoli Bologna

Genoa Hellas Verona

Inter Atalanta

Juventus – Sampdoria

Naples Cagliari

Sassuolo Salernitana

Spezia Milan

Udinese Fiorentina

Venice and Turin

Fifth day 09-22-2021

Rome Odense

Atalanta Sassuolo

Bologna Genoa

Cagliari Empoli

Fiorentina Inter

Milan Venice

Salernitana Hellas Verona

Sampdoria Naples

Spezia – Juventus

Turin Lazio

Fourth day 09-19-2021

Hellas Verona Rome

Empoli Sampdoria

Genoa Fiorentina

Inter Bologna

Juventus Milan

Lazio Cagliari

Salerno Atalanta

Sassuolo Turin

Udinese Naples

Venice – Spezia

the third day 12-09-2021

Roma Sassuolo

Atalanta Fiorentina

Bologna Hellas Verona

Cagliari Genoa

Ampoli of Venice

AC Milan – Lazio

Napoli – Juventus

Sampdoria Inter

Udinese Spezia

Turin Salernitana

Second day: 08/29/2021

Salernitana Rome

Atalanta Bologna

Fiorentina Turin

Genoa Naples

Hellas Verona Inter

Juventus Empoli

Lazio Spezia

Milan Cagliari

Sassuolo Sampdoria

Udinese Venice

Day 1 2021-22-08

Bologna Salernitana

Cagliari Spezia

Empoli Lazio

Verona Sassuolo

Inter Genoa

Naples Venice

Roma Fiorentina

Sampdoria Milan

Turin Atalanta

Udinese – Juventus