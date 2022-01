Eurolega, Olimpia Armani Milano-Zalgiris 65-58, 4ª vittoria di fila

Meglio in avvio lo Zalgiris che si giova delle accelerazioni di Lekavicius, 2-7 dopo i due liberi di Blazevic. L’Olimpia prova a cercare i suoi lunghi, si sbloccano i padroni di casa con il primo squillo di Hall, 4-7. Trova finalmente ritmo l’attacco biancorosso, Delaney e Daniels aprono il festival delle triple, aggancio a quota 10. Semper Daniels on fire alla fine della prima frazione, tengono duro i lituani che, nonostante le rotazioni limitate, hanno contributo da Miniotas e Cavanaugh, 20-20.

Rodriguez cambia l’inerzia della sfida, il fuoriclasse spagnolo manda fuori giri gli ospiti e serve un assist da urlo per Hines, 26-20. Non mollano gli uomini di coach Zdvoc, che sfruttano la verve di Lekavicius, Datome tiene avanti Milano con una tripla dall’angolo, 30-25. Lievita il margine dell’Olimpia che morde in difesa, si mette al lavoro anche Melli per il comodo più 9 all’intervallo, 39-30. Dopo la pausa lunga fiammata ospite con il solito Lekavicius protagonista, non si scompone la truppa di coach Messina che resta saldamente al comando, 43-35.

Senza strafare, ma con grande pazienza, l’attacco biancorosso estende il vantaggio con l’asse Hall-Daniels in evidenza, 48-36. È la spallata che sembra già decisiva, due furbate di Rodriguez producono il nuovo strappo dei padroni di casa, 54-40. Non manca l’orgoglio allo Zalgiris che cerca di restare in corsa, il motore di Lekavicius non si arresta, triple di Cavanaugh e Milaknis per il nuovo meno 8, 59-51. Lituani che sprecano quattro possessi consecutivi per tornare a meno 5, Milano respira e punisce con Hines, 61-51. Finisce il carburante la squadra biancoverde, l’AX fatica in attacco ma chiude senza soffrire grazie ad Hall.

Milano: Daniels e Hall 12, Rodriguez 10

Zalgiris: Blazevic e Lekavicius 13, Cavanaugh 10