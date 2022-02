Ecosistema Google, tra le novit di febbraio migliorie per giochi e sicurezza

Per mantenere sicuro un dispositivo Android non bastano le sole patch, che Google rilascia puntualmente ogni mese – quelle di febbraio, peraltro, sono già in arrivo, o già arrivate nel caso di alcuni Samsung. È necessario che anche altri elementi centrali nell’ecosistema Google siano aggiornati regolarmente, come l’app del Play Store oi Google Play Services.

Da qualche tempo a mountain View hanno sdoppiato il processo in due filoni, consentendo che questi due elementi potessero essere aggiornati indipendentemente dalle patch mensili, probabilmente anche per ovviare alla lentezza (o alla mancanza, in alcuni casi) del support di alcuni produttori. Così Play Store, Play Services e altri componenti si arricchiscono di correzioni utili a incrementare la sicurezza e di novità funzionali anche a February. Ecco l’elenco delle modiche comunicate da Google.