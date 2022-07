Draghi government crisis: Salvini goes to Berlusconi

Bipartisan appeal from Sicilian mayors: “Traqi go ahead”

A new plea for Mario Draghi to step up because “consistency is needed”. This method comes from fifty-five Sicilian mayors of every political color An open letter from the mayors of major Italian cities. A “bipartisan” appeal by the first citizens of Sicily expressing concern over the government crisis “created by the irresponsible behavior of the majority”. The Sicilian mayors ask Mario Draghi to go ahead because “to continue the transformation of our cities we need stability, determination and consistency, because without the rebirth of these even Italy will not be reborn”. They signed the appeal: Filippo Tripoli, the mayor of Bagaria, Giuseppe Lacotto, the mayor of Prolo, Maurizio di Pietro, the mayor of Enna Giosue, the mayor of Maniasi, the mayor of Terrasini, Luigi Bonelli, the mayor of Nicosia, Leonardo Ciaccio, the mayor of Sambuca di Sicilia Matoto. Lucia del Mela Pietro Aldegheri, Campofelice di Fitalia Alberto Arcidiacono Mayor, Monreale Rosario Petta Mayor, Piana degli Albanesi Rosario Rizzolo Mayor, Misilmeri Franco Ingrillì, Algavilla Giuspeial Giuspeial Giuspeial, Mayor Ficarazzi Mayor Roberto Ammatuna, Pozzallo Tindara La Galia Mayor, Gioiosa Marea Gianluca Bonsignore Mayor, Patti Giuseppe Calabrò Mayor, Barcellona Mayor Pozzo di Gotto Sebastiano Sanzarello, Mistretta Maurizal Maoriocaril Murizar, Mayor Luigi Sino, Mayor of Camporeale Luciano Marino, Mayor of Lergara Fridi Pietro Macaluso, Mayor Petralia Soprana Michaela Taravella, Campofelice Mayor de Rossella Angelo Conti, Valledolmo Giuseppe Minutilla Mayor, San Mauro Mayor Castelverde Vito Rizzo, Santo Cosentino Mayor of Balestrade, Trappeto Pietro Musotto Mayor V Antonio Musotto Mayor. Cuccione, Mayor of Alia Giuseppe Odo, Mayor of Campofiorito Solazzo Giuseppe, Mayor of Sclafani Bagni Antonio Rini, Mayor of Ventimiglia Michele Panzarella, Mayor of Aliminusa Fortunato Basile, Mayor of Pacina Giuseppe Mayor of Tianalog Sinaloa. Mayor of Bompietro Giuseppe Monteleone, Carini Nicolo Nicolosi, Mayor of Corleone Francesco Di Giorgio, Mayor of Bisacquino Leonardo Spera, Mayor of Contessa Entellina Francesco Ribaudo, Mayor of Marineo Giuseppe Terranova, Mayor of Montelilova, Mayor of Montelilo, Mayor of Montelilo. Caldauduro Mayor Niccolo Grana, Palazzo Mayor Adriano Francesco Agnel, Villafrati Gandolfo Librizzi Mayor, Polizzi Generosa Giuseppe Muffoletto Mayor, Gratteri Orazio Nevoloso Mayor, Isola delle Femmine Antonio De Luca Mayor, Giardinello Salvo Geraci, Cerda Mayor Luigu Iuppa.