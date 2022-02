Curling, l’Italia part bene bene dopio misto: vittorie contro Stati Uniti e Svizzera

Due su due. Il doppio misto italiano di curling part nel migliore dei modi alle Olimpiadi di Pechino. Sulla pista del National Aquatics Center, gli azzurri Amos Mosaner and Stefania Constantini hanno battuto all’sordio nel round robin gli Stati Uniti 8-4 e poi si sono repeat superanto 8-7 la Svizzera. E ‘stato esario l’extra end per chiudere con successo la partita che si era chiusa 7-7 dopoi regolri otto turn.

Dopo a primate vantaggio svizzero or a successful 3-0 azurro in risposta, nel sesto end Jerry Perret and Martin Rios si sono portati in vantaggio sul 5-6. The ultimate cause of confrontation is only perceived by the recipient’s possessive and arriving spareggio do the ultimate stone decisive è stata posata da Costantini with excellent precision.

Domani, the primary school of Cerimonia diocese, Costantini and Mosaner Ritorneranno sul ghiaccio at the National Aquatics Center (in 2008 quiimpianto si erano svolte le gare di nuoto) per affrere altre due partite. Almost ore 8,35 locations (1,35 in Italia) have duplicate azurro affiliates in Norway and all 13,35 (6,35) replica Ceca. Sabato gli italian sfideranno Australia and Gran Bretagna.