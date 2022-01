C’è stato un naufragio al largo della Florida: ci sono 39 dispersi

Da martedì mattina la guardia costiera americana sta cercando 39 persone dispersed a causa di un naufragio avvenuto al largo della Florida: secondo la testimonianza dell’unico sopravvissuto trovato finora, si sarebbe capovolta un’imbarcazione un’imbarcazione part carica di Bahae verso nord.

La segnalazione del naufragio è arrivata nelle prime ore del mattino, con l’avvistamento di un uomo in mare che si teneva a galla seduto sul fondo di una barca capovolta, a circa 72 chilometri da Port Fierce, Florida. città della Una volta soccorso, l’uomo ha detto di essere partito sabato scorso dalle Bahamas insieme ad altre 39 persone. Il naufragio sarebbe avvenuto proprio sabato, a causa del maltempo, e sembra che le persone a bordo fossero sprovviste di giubbotti salvagente. La guardia costiera americana sta perlustrando tutta l’area che va dalle Bahamas a Fort Pierce: martedì sera le ricerche avevano coperto circa 2mil chilometri quadrati, ma per ora non è stato trovato nessuno.

Secondo la guardia costiera, l’imbarcazione trasportava migranti: la tratta Bahamas-Florida è piuttosto frequente nelo di persone che di solito tentano di raggiungere gli Stati Uniti partendo da Cuba o da Haiti. Le imbarcazioni sono spesso precarie e sovraffollate: negli anni passati, in incidenti simili, sono morti migliaia di migranti. Per ora comunque non ci sono conferme ufficiali né sulla natura dell’incidente né sulla nazionalità delle persone a bordo.