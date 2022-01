Borse giù in Ue dopo il “falco” Powell. Euro sotto 1,12 $, Spread verso 150

Dopo un balzo iniziale tuttavia i listini Usa si sono sgonfiati: il presidente Powell ha usato infatti anche parole dure. «Non credo che gli elevati valori dei mercati rappresentino una significativa minaccia per la stabilità finanziaria, dato che le famiglie sono in buona forma», ha detto. Un messaggio interpretato con il fatto che il dietrofront dei listini azionari dai massimi non può indurre la Fed a fare marcia indietro sulla stretta monetaria. Inoltre Powell ha spiegato che non è stato deciso il ritmo a cui potranno avvenire i rialzi dei tassi non escludendo né ritocchi di 50 punti base né incrementi mensili in fila.

Wall Street ha chiuso in calo, con il Nasdaq che ha limitato i danni a un +0,02% negli ultimi secondi.

La crisi in Ucraina

Altro tema che tiene i mercati in grave apprensione è la crisi diplomatica tra Usa ed Europa da un lato e la Russia dall’altro sulla questione ucraina. Il tema che mette davvero i mercati sulle spine è il contraccolpo che questa vicenda geopolitica possa avere sul prezzo del gas (già quadruplicato in un anno), ma anche del petrolio (il Brent ha sfondato i 90 dollari al barile per la prima 2014 ) e di varie materie prime di cui la Russia è uno dei maggiori esportatori: dal palladio al rame. In una fase in cui le catene globali delle forniture sono semi-interrotte per il Covid, pasta poco per mandare in tilt produzioni e fabbriche. Oltre a far salire ulteriormente l’inflazione.

La stagione dei conti

Se mercoledì è stata Microsoft in America a tenere banco sui mercati ed è stata una degli artefici del rimbalzo prima della Fed, in nottata sono anche arrivati ​​i conti di Tesla – con utili record per 5,5, miliardi di dollari nel 2021 accompagnati però dalla conferma delle difficoltà nella catena di approvvigionamento – e di Intelche ha riportato i numeri migliori della sua storia sia nell’ultimo trimestre sia nell’intero 2021. In calendario i conti di Apple.

I bilanci che stanno arrivando dagli Stati Uniti saranno fondamentali per capire quanto l’industria Usa stia subendo la fase di incertezza attuale, a partire dalla politica monetaria. Attualmente, secondo le elaborazioni di Refinitiv, gli analisti prevedono in media un aumento degli utili delle 500 socialetà incluse nell’indice S&P 500 del 24,4% nel quarto trimestre 2021 rispetto allo stesso periodo del intesi, atvece i sono. conti di Aeffe, De Longhi, Safilo e UniCredit.