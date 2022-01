Borsa Italiana, il commento della seduta di oggi (24 gennaio 2022)

Il FTSEMib rosete anche dello stacco dei dividendi di Enel e Snam. Ottima partenza per Telecom Italia TIM. Il bitcoin è crrollato a 35,000 dollari

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee hanno iniziato la prima seduta della settimana con ribassi frasionali. Il FTSEMib rosete anche dello stacco dei dividendi di Enel e Snam.

Alle 09.15 il principale indice di Borsa Italiana perdeva lo 0.38% a 26.959 punti, mentre il FTSE Italia All Share era in calo dello 0,4%. Segno meno anche per il FTSE Italia Mid Cap (-0.63%) e per il FTSE Italia Star (-0.62%).

I principali indici azionari statunitensi hanno chiuso in forte ribasso l’ultima seduta della settimana. Il Dow Jones ha lasciato sul terreno l’1,3% a 34.265 punti, mentre l’S&P500 ha subito una flessione dell’1,89% a 4.398 punti. Performance peggiore per il Nasdaq (-2,72% a 13.769 punti).

La borsa di Tokyo ha iniziato la settimana con rialzi frazionali. L’indice Nikkei ha registrato un progresso dello 0,24% a 27.588 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 27.203 punti e un massimo di 27.628 punti.

Il bitcoin è crrollato a 35,000 dollari (meno di 31.000 euro).

Lo spread Btp-Bund si conferma oltre i 140 punti.

L’euro si attesta poco sopra gli 1,13 dollari.

Enel è in flessione dell’1,45% a 6,805 euro. Il colosso elettrico ha staccato l’acconto sul dividendo 2022 (relativo all’esercizio 2021); l’ammontare della cedola è di 0,19 euro.

Anche Snam (-1.97% a 4,984 euro) ha staccato l’acconto sul dividendo (0,1048 euro).

Telecom Italia TIM guadagna l’1,93% a 0,4274 euro. Il consiglio di amministrazione della compagnia telefonica ha cooptato e nominato all’unanimità con effetto immediato, Pietro Labriola come nuovo amministratore delegato del gruppo.

UniCredit ha iniziato la giornata con un rialzo dello 0,68% a 13,27 euro. L’istituto guidato da Andrea Orcel ha fornito il consueto aggiornamento sulle stime di consensus degli analisti per il quarto trimestre del 2021. La banca dovrebbe aver chiuso il periodo in esame con una perdita netta di 1,32 miliore media di euro); la stima si confronta con il risultato netto sottostante positivo per 204 millioni di euro contabilizzato nello stesso periodo dell’esercizio precedente (risultato netto contabile negativo per 1,28 miliardi). Il passivo sarebbe dovuto a costi di integrazione per 1,2 miliardi di euro ea perdite da investimenti per 2,3 miliardi. Il margine di intermediazione è previsto a 4,2 miliardi di euro (valore mediano), in leggero calo rispetto ai 4,24 miliardi del quarto trimestre del 2020; il risultato di gestione netto è stimato a 865 millioni di euro, dopo svalutazioni su crediti per 787 millioni di euro.

ENI guadagna lo 0,14% a 13,124 euro. Il colosso petrolifero e Point Resources Holding (società di HitecVision) hanno annunciato l’intenzione di lanciare un’offerta pubblica iniziale di Vår Energi e di richiedere per la socialetà una quotazione alla Oslo Børs. L’operazione rientra nella strategia di Eni di valorizzazione dei propri asset con l’obiettivo di liberare nuove risorse da destinare per l’accelerazione della strategia di transizione energetica.

In frazionale calo A2A (-0.27% a 1,6435 euro). La socialetà ha firmato due accordi vincolanti con Ardian (società privata di investimenti) per l’acquisizione di portafogli eolici e fotovoltaici. L’investimento totale è di 452 millioni di euro per 352 MW di potenza complessiva.

Tra le socialà a minor capitalizzazione ePrice non riesce a fare prezzo per eccesso di rialzo. Il consiglio di amministrazione dell’azienda ha preso atto di una manifestazione d’interesse pervenuta da Negma Group, che prevede una ripatrimonializzazione della socialetà tesa a risolvere la situazione e trasformarla in una investment company. Il CdA di ePrice ha valutato positivamente la manifestazione di interesse e ne ha deliberato la sottoscrizione, concedendo a Negma il periodo di esclusiva fino al 15 February 2022.