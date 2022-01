Benvenuto in famiglia, è un giorno perfetto

Jacques Villeneuve è diventato papà per la quinta volta e all’ultimo figlio ha dato il nome di Gilles, quello del papà, uno dei più grandi piloti di Formula 1.

Jacques Villeneuve è diventato papà per la quinta volta, sui social ha dato il benvenuto al suo quinto figlio che si chiama Gilles. Un tocco al cuore per tutti i grandi appassionati di Formula 1 e in particolare per i tifosi della Ferrari che hanno adorato il grande Gilles Villeneuve, uno degli eroi di questo sport che morì tragicamente nel maggio del 1982 durante le qualifiche del Gran Premio del Belgio.

Villeneuve ha voluto così ricordare e omaggiare il papà e ha scelto insieme alla compagnia Giulia il nome del quinto figlio, tutti maschi i figli di Jacques, papà già di Jules, Joakim, Benjamin e Henri. Su Instagram il canadese ha postato uno splendido scatto, in cui lo si vede stringere la mano al bimbo appena nato ea corredo ha scritto: “Bébé Gilles si è unito alla nostra grande e bella famiglia. Forte e sano. Il mio amore mamma Giulia è splendida. Ci stiamo crogiolando nella felicità e siamo veramente benedetti. Un giorno perfetto”.

Gilles Villeneuve è stato un pilota fenomenale, ha vinto solo sei Gp e realizzato due pole position in Formula 1 ma ha lasciato il segno, era fortissimo, aveva coraggio da vendere ed era uno dei più amati del Drake Enzo Ferrari, purtroppo morì nel 1982, quando Jacques aveva 11 anni. Il figlio è stato campione sia negli Stati Uniti che in Formula 1, nel 1997 divenne campione dopo un lungo serrato e durissimo testa a testa con Michael Schumacher. Nel circus è stato grande protagonista con 11 vittorie e 13 pole position. A 50 anni Jacques corre ancora, certo non in Formula 1, ed è ancora in grande forma, riuscì a vincere una gara pochi mesi fa. Gilles è il suo quinto figlio, il primo con la compagna Giulia, con la quale è legato da circa un anno.