Australian Open: Results of the Italian players participating in the fourth day. Eliminated in the second round by Lucrezia Stefanini

Adventure ends Lucrezia Stefanini at the Australian Open. The 24-year-old from Carmignano, No. 141 in the rankings, advanced from the qualifiers, after notching her first win in a main-draw (in her debut) by defeating Germany’s Maria, No. 71, WTA, before the final. At Wimbledon last year, she sold 63 61, in 1 hour 22 minutes, to the Russians Varvara GrachevaNo. 98 WTA, which surprisingly had only two matches left for compatriot Kasatkina, ranked 8th in the ranking and ranking.

Thanks to the four wins between qualification and main draw, Lucrezia has a “best rating” anyway: she’s practically No. 114 in the WTA, 26 places higher than the previous record – No. 140 – which was signed last October 10.

Australian Open (Australia) – second round, tough

Court 6 – Italian time: 01:00 (local time: 11:00)

V. Gracheva v. (Q) L. Stefanini

GS Australian Open V. Gracheva V. Gracheva 6 6 L. Stefanini L. Stefanini 3 1 Winner: F. Gracheva service unfold group 2 V. Gracheva 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 5-1 → 6-1 L. Stefanini 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 40 a 4-1 → 5-1 L. Stefanini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40 a 3-0 → 4-0 V. Gracheva 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 L. Stefanini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 V. Gracheva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 service unfold group 1 V. Gracheva 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 V. Gracheva 15-15 30-15 30-30 30-40 cannon 2-1 → 2-2 V. Gracheva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 0-0 → 1-0

Court 7 – Italian time: 01:00 (local time: 11:00)

2nd Inc. (Sa. Shmidlova opposite C.George

GS Australian Open a. Shmidlova a. Shmidlova 4 3 Jim Georgi Jim Georgi 6 6 Winner: C. Georgi service unfold group 2 a. Shmidlova 15-0 15-15 cannon 30-15 30-40 cannon 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 shred 40-40 40 a 40-40 3-5 → 3-6 a. Shmidlova 15-0 15-15 15-30 15-40 cannon 30-40 3-3 → 3-4 a. Shmidlova 2-2 → 2-3 a. Shmidlova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 40 a 2-0 → 2-1 Jim Georgi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 40 a 40-40 40 a 40-40 40 a 40-40 40 a 40-40 40 a 40-40 40 a 40-40 40 a 1-0 → 2-0 a. Shmidlova 0-0 → 1-0 service unfold group 1 Jim Georgi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 a. Shmidlova 3-5 → 4-5 Jim Georgi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 a. Shmidlova 0-15 0-30 cannon 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 shred 40-40 A-40 shred 2-4 → 3-4 a. Shmidlova 2-2 → 2-3 a. Shmidlova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 a. Shmidlova 0-2 → 1-2 a. Shmidlova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Australian Open (Australia) – first round, tough

Court 14 – Italian time: 01:00 (local time: 11:00)

1st INC. O. Kalashnikov / a. Gardens vs. J. Paolini / M. Trevisan

GS Australian Open O. Kalashnikova / A. Parks O. Kalashnikova / A. Parks 6 5 6 J. Paolini / M. Trevisan J. Paolini / M. Trevisan 3 7 2 Winner: O. Kalashnikova / A. Park service unfold group 3 O. Kalashnikova / A. Parks 5-2 → 6-2 J. Paolini / M. Trevisan 4-2 → 5-2 O. Kalashnikova / A. Parks 3-2 → 4-2 O. Kalashnikova / A. Parks 3-2 → 4-2 J. Paolini / M. Trevisan 3-1 → 3-2 O. Kalashnikova / A. Parks 2-1 → 3-1 O. Kalashnikova / A. Parks 2-1 → 3-1 J. Paolini / M. Trevisan 2-0 → 2-1 O. Kalashnikova / A. Parks 1-0 → 2-0 O. Kalashnikova / A. Parks 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 1-0 → 2-0 J. Paolini / M. Trevisan 0-0 → 1-0 service unfold group 2 O. Kalashnikova / A. Parks 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40 a cannon 40-40 40 a cannon 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 5-6 → 5-7 J. Paolini / M. Trevisan 5-5 → 5-6 O. Kalashnikova / A. Parks J. Paolini / M. Trevisan 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 O. Kalashnikova / A. Parks 4-5 → 5-5 O. Kalashnikova / A. Parks 4-5 → 5-5 O. Kalashnikova / A. Parks 4-4 → 4-5 O. Kalashnikova / A. Parks 3-4 → 4-4 J. Paolini / M. Trevisan 2-4 → 3-4 O. Kalashnikova / A. Parks J. Paolini / M. Trevisan 2-4 → 3-4 O. Kalashnikova / A. Parks 15-0 30-0 30-30 40-30 40-40 40 a 40-40 2-3 → 2-4 J. Paolini / M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 O. Kalashnikova / A. Parks 1-2 → 2-2 J. Paolini / M. Trevisan 1-1 → 1-2 O. Kalashnikova / A. Parks 0-1 → 1-1 J. Paolini / M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 service unfold group 1 O. Kalashnikova / A. Parks 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 J. Paolini / M. Trevisan 5-2 → 5-3 O. Kalashnikova / A. Parks 15-0 30-15 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 J. Paolini / M. Trevisan 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40 a 40-40 40 a 40-40 40 a 3-2 → 4-2 O. Kalashnikova / A. Parks 2-2 → 3-2 J. Paolini / M. Trevisan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 2-1 → 2-2 O. Kalashnikova / A. Parks 1-1 → 2-1 J. Paolini / M. Trevisan 0-1 → 1-1 O. Kalashnikova / A. Parks 15-0 15-15 15-30 cannon 30-30 40-30 cannon 40-40 40 a 40-40 cannon 0-0 → 0-1

Court 15 – Italian time: 01:00 (local time: 11:00)

5th INC. M. destructive / a. vavasauri vs. S. Gilles / J Flegen

GS Australian Open M. Demoliner / A. vavasauri • M. Demoliner / A. vavasauri 40 6 7 4 s. generation / c. Flegen s. generation / c. Flegen 30 7 6 4 service unfold group 3 M. Demoliner / A. vavasauri 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 s. generation / c. Flegen 4-3 → 4-4 M. Demoliner / A. vavasauri 3-3 → 4-3 s. generation / c. Flegen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 M. Demoliner / A. vavasauri 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 s. generation / c. Flegen 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Demoliner / A. vavasauri 15-0 15-15 cannon 30-15 40-15 40-30 A-40 1-1 → 2-1 s. generation / c. Flegen 1-0 → 1-1 M. Demoliner / A. vavasauri 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 service unfold group 2 Tie break 0-0* 0 * -1 1 * -1 1-2 * 2-2* 3 * -2 4 * -2 4-3* 4-4* 5 * -4 6 * -4 6-6 → 7-6 M. Demoliner / A. vavasauri 5-6 → 6-6 s. generation / c. Flegen 5-5 → 5-6 M. Demoliner / A. vavasauri 4-5 → 5-5 s. generation / c. Flegen 4-4 → 4-5 M. Demoliner / A. vavasauri 3-4 → 4-4 s. generation / c. Flegen 3-3 → 3-4 M. Demoliner / A. vavasauri 15-0 30-0 30-15 40-15 shred 2-3 → 3-3 s. generation / c. Flegen 2-2 → 2-3 M. Demoliner / A. vavasauri 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 s. generation / c. Flegen 1-1 → 1-2 M. Demoliner / A. vavasauri 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 s. generation / c. Flegen 0-0 → 0-1 service unfold group 1 Tie break 0 * -0 0-1* 1-1* cannon 1 * -2 2 * -2 cannon 3-2* 3-3* 3 * -4 4 * -4 5-4* 5-5* 5 * -6 6-6 → 6-7 s. generation / c. Flegen 6-5 → 6-6 M. Demoliner / A. vavasauri 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 s. generation / c. Flegen 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 shred 40 a 40-40 shred 40 a A-40 shred 5-4 → 5-5 M. Demoliner / A. vavasauri 4-4 → 5-4 s. generation / c. Flegen 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 4-3 → 4-4 M. Demoliner / A. vavasauri 3-3 → 4-3 s. generation / c. Flegen 3-2 → 3-3 M. Demoliner / A. vavasauri 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 s. generation / c. Flegen 2-1 → 2-2 M. Demoliner / A. vavasauri 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 shred 1-1 → 2-1 s. generation / c. Flegen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Demoliner / A. vavasauri 0-0 → 1-0

Court 16 – Italian time: 01:00 (local time: 11:00)

5th INC. L. Bronzetti / E. Cocciaretto in front of L-chan / a