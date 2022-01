Attenzione a BRATA il virus che ci deruba e poi resetta lo smartphone è il nuovo pericolo

Un virus potrebbe essere un grado sia di sottrarre tutti i nostri dati che di resettare il dispositivo che utilizziamo in pochi secondi. What come è possibile riconoscerlo, e cosa dovremo fare per respingerlo?

In Italia è arrivato un nuovo allarme a livello informatico, e che pare stia facendo preoccupare tutti coloro che sanno di cosa stiamo parlando. Sembra che il virus BRATAoltre a sottrarre i date relativi al conto in bancapossa anche acullare le informazioni presenti sullo smartphone in modo tale che si avvii un reset.

Ad individuarlo è stata la socialetà di cybersecurity Clean che, in questo caso, lo ha descritto come un malware potenzialmente pericoloso e che si è evoluto con il passare del tempo. La nuova variante sta circolando da December 2021 e ha fatto il suo debutto in diversi paesi, come il Regno Unitoin Poloniain America Latina e ora anche in Italy. Come possiamo difenderci da questo male informatico?

Le soluzioni per contrastare BRATA

BRATAin realtà, è un RATacronimo di Remote Access Trojan, ossia una sorta di cavallo di Troia comandato a distanza e che se riesce a infittare un device con una applicazione fasulla, può combinare dei guai non indifferenti. Infatti, con un codice di attivazione preciso, è in grado di rubare i soldi dal conto corrente. I primi segnali sono arrivati ​​la scorsa estate quando un gruppo di cybercriminali aveva iniziato una campagna di phishing a tema bancario, sfruttando i nomi e le grafiche di alcuni importanti istituti di credito italiani. Se gli utenti venivano mandati su questi siti contraffattipotevano essere facilmente raggerati.

Per entrare nei cellularile applicazioni richiedono la concessione di autorizzazioni sul telefono Androidil che fa capire che il virus possa iniziare a fare danni a partire da quel momento. Difatti, con un SMS inviato dalla banca come secondo fattore di autenticazione, gli hacker possono sbloccare facilmente le operazioni sul conto corrente.

Insomma, diciamo che sia una situazione critic e dalla quale pare che sia difficile protegersi, però pare che esistano alcuni modi per poterlo fare. Dovremo premurarci di non cliccare mai su i link ricevuti via e-mail o SMSe tanto meno scaricare applicazioni che non siano già sul Play Store di Google. Infine, ma non meno importante, non concedete mai permissi ad app sconosciute.