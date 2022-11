ATP Finals 2022 – Turin: Results with details for Day 3. Felix Auger-Aliassime beats Rafael Nadal (Live broadcast)

ATP Finals Results – Photo Getty Images

ATP Finals – Turin (Italy), Hard (Indoor) – Day 3

Center Court – Italian time: 11:30 (local time: 11:30 a.m.)

1. [3] Marcelo Arevalo / Jean-Julien Roger against [7] Marcel Granollers / Horacio Zeballos

ATP Nitto ATP Finals Marcelo Arevalo / Jean-Julien Roger [3] Marcelo Arevalo / Jean-Julien Roger [3] 6 6 10 Marcel Granollers / Horacio Zeballos [7] Marcel Granollers / Horacio Zeballos [7] 1 7 7 Winner: Arevalo / Roger service unfold group 3 M. Arevalo / Roger 1-0 1-1 1-2 2-2 3-2 3-3 3-4 4-4 5-4 5-5 6-5 7-5 8-5 8-6 8-7 9-7 service unfold group 2 Tie break 0-0* 0 * -1 1-2 * 1-3 * 1 * -4 15th 2-5* 2-6* 3 * -6 6-6 → 6-7 M. Arevalo / Roger 15-0 30-0 30-15 40-15 shred 5-6 → 6-6 M. granularis/zebalus 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-5 → 5-6 M. Arevalo / Roger 0-15 15-15 30-15 shred 40-15 4-5 → 5-5 M. granularis/zebalus 4-4 → 4-5 M. Arevalo / Roger 15-0 15-15 cannon 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. granularis/zebalus 3-3 → 3-4 M. Arevalo / Roger 15-0 30-0 30-15 40-15 shred 2-3 → 3-3 M. granularis/zebalus 2-2 → 2-3 M. Arevalo / Roger 1-2 → 2-2 M. granularis/zebalus 15-0 shred 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Arevalo / Roger 0-1 → 1-1 M. granularis/zebalus 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 service unfold group 1 M. Arevalo / Roger 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-1 → 6-1

2. [1] Rafael Nadal against [5] Felix Auger-Aliassime (Not earlier than 2.00 pm)

ATP Nitto ATP Finals Rafael Nadal [1] Rafael Nadal [1] 3 4 Felix Auger-Aliassime [5] Felix Auger-Aliassime [5] 6 6 Winner: Auger-Aliassime

3. [2] Rajeev Ram / Joe Salisbury against [6] Lloyd Glasspool / Harry Heliovara (Not earlier than 6:30 p.m.)

4. [3] Casper Road against [8] Taylor Fritz (not earlier than 21:00)

green group

(1) Rafael Nadal 0-2 0-4

(3) Rudd, Casper 1-0 2-0

(5) Auger-Aliassime, Felix 1-1 2-2

(8) Fritz, Taylor 1-0 2-0

red group

(2) Tsitsipas, Stephanos 0-1 0-2

(4) Daniel Medvedev 0-1 1-2

(6) Andrew Rublev 1-0 2-1

